بالاترین حد اطمینان در خصوص هدفمند کردن یارانه ها را به مردم می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز دوشنبه در نشست خبری در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: به زودی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام می شود ولی آنچه که اهمیت دارد این است که این قانون بخش مهمی از طرح اقتصادی کشور است و بهره وری را بالا می رود و ثروت ملی را افزایش داده و جامعه را به سمت عدالت پیش می برد که این بهبود وضعیت در تمامی آحاد جامعه قابل لمس خواهد بود.

رئیس جمهور در مورد اینکه آیا ایران در روز پنجم دسامبر در مذاکرات 1+5 شرکت می کند، گفت: دو زمان پیشنهاد شده است که یک زمان آن پذیرفته شده و در مورد مکان گفتگو در حال مذاکره هستیم.

وی در مورد انتظارات رئیس جمهور از دولت، بخش خصوصی و صدا و سیما در مورد هدفمند کردن یارانه ها گفت: تاکنون صدا و سیما برنامه های خوبی را در مورد این طرح اجرا کرده است ولی آنچه حائز اهمیت است این است که دولت و بخش خصوصی باید درست مصرف کردن را بیاموزند و موارد زائد را از سبد خود حذف کنند و اگر کسی در این طرح دچار خطا شد نباید بهانه ای برای خطاکاری دیگران شود زیرا اصلاح خطا هزینه کمتری دارد و همه باید در اجرای این طرح کمک کنند.

احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که گروهی از احزاب و گروههای لبنانی درخواست تعامل با ایران را دارند، گفت: در سفر اخیر من به لبنان همه گروههای سیاسی استقبال کردند و از نقش ایران در خاورمیانه و جهان قدردانی کردند و از دخالت غربی ها و آمریکاییها گلایه داشتند حال اگر گروهی نتوانسته است در این دیدارها حضور داشته باشد راه ایران همچنان باز است و این تعامل وجود دارد.

رئیس جمهور درباره نشست اخیر خود با اصولگرایان در پاسخ به این پرسش که این نشست چه دستاوردهایی داشته است، گفت: ما همیشه دعوت کننده به وحدت بین ملت ایران بوده ایم و الآن هم هستیم و جلسات بیشتر در مورد وحدت بوده است.

ادامه دارد.