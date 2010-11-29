نظر من در گزارش شورای نگهبان محقق نشد/ لزوم تسلط یک قوه بر قوای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در نشست خبری امروز دوشنبه خود با خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دولت همانند مجلس نظرات خود را درباره اختلاف نظرهای دوقوه به صورت مستقل از دیدگاه شورای نگهبان ارائه می کند یا نامه این شورا به رهبر معظم انقلاب را درباره نتایج کارگروه می پذیرد؟ گفت: در قانون اساسی سه قوه وجود دارد که طبق اصل 75 مستقل از همدیگر بوده و زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند و تفوقی نیز بر یکدیگر ندارند اما بر اساس اصل 113 رئیس جمهور مجری قانون اساسی بوده و همچنین بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور محسوب می شود.

وی افزود: آنجایی که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است بالاتر از دیگر قوا محسوب نمی شود، اما در جایی که مجری قانون اساسی است و همچنین بعد از مقام رهبری ، بالاترین مقام رسمی کشور محسوب می شود جایگاه دیگری دارد.

احمدی نژاد در ادامه گفت: بنده به عنوان مجری قانون اساسی دربرخی از اظهارات و تفاسیر به مواردی برخوردم که لازم دانستم برداشت های گوناگون را محدود کرده و برای اعلام نظر مقام معظم رهبری به ایشان منعکس کنم.

وی ادامه داد: رهبرمعظم انقلاب نیز نامه را به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کردند و درآن تصریح کردند که پس از بررسی نظرات خود را به ایشان منعکس کنند. در پی این دستور مقام معظم رهبری، آقای جنتی نیز طرفین موضوع را دعوت و سخنان آنان را شنیدند و همچنین جمع بندی خود را به رهبری فرستادند.

رئیس جمهور تصریح کرد: صرف نظر از اینکه آن چیزی که مد نظر من بود برای مشخص شدن مرزها محقق نشده است ولی روند، روند درستی بود ومن تعجب می کنم که عده ای نسبت به آن اعتراض کردند آیا آنها دررابطه با نص صریح قانون اساسی که اختیار تذکر به رئیس جمهور را داده است اعتراض می کنند؟

وی عنوان کرد: درآنجا صراحت دارد که رئیس جمهور می تواند اخطار قانون اساسی دهد چون رئیس جمهور مجری قانون اساسی است .

احمدی نژاد افزود: شورای نگهبان نمی تواند این نقش را ایفا کند چون این شورا مسئول انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع است .

رئیس جمهور با طرح این سوال که اگر در جایی قانون اساسی زیرپا گذاشته یا در روند تهیه مقررات و قوانین و اداره کشور در هر بخشی ، قانون اساسی نقض شد ، چه باید کرد ، گفت: جایی باید باشد که این موارد را تذکر دهد و این به نفع قانون اساسی است و باید سازو کار های لازم را فراهم کرد تا اگر تذکری داده شد ، نافذ باشد .

احمدی نژاد افزود : این امر عین قانون است و تعجب کردم که چرا برخی ها شروع به سر و صدا کردند ، علیه دولت حرف زدند و گفتند دولت تخلف کرده است.

رئیس جمهور گفت : قانونمدارترین دولت تاریخ کشور دولت های نهم و دهم است و اینها قابل اثبات است .

احمدی نژاد با اشاره به اجرای پیچیده ترین قوانین با همت و فداکاری افزود:‌ این دولت ها اینگونه قوانین را به گونه ای اجرا کردند که در کنار اجرای قانون مردم و کشور آسیب نبینند .

رئیس جمهور ، کار آیت الله جنتی را از نظر شکلی و قانونی درست دانست و گفت: این کار از نظر محتوایی نیز تا حد قابل قبولی مشکلات را حل می کند و بنابراین باید از ایشان تشکر شود ، زحمت کشیده و برای رفع گره از چرخه اداره کشور نظرهایی را به خدمت رهبری داده است و تصمیم گیر، مقام معظم رهبری هستند .

رئیس جمهور منتشر کردن نامه به این بهانه و تبدیل کردن این موضوع را به دعوای دولت و مجلس ، کاری نادرست دانست .

رئیس جمهور گفت: دعوایی وجود ندارد چون ابهام بود مشکل به وجود می آمد و رئیس جمهور هم موظف بود برای رفع آن تلاش کند.

احمدی نژاد افزود : باید ابهام رفع شود نمی شود به استناد قانون عادی اختیارات صریح رئیس جمهور را در قانون اساسی زیر سوال برد . رئیس جمهور ادامه داد : نمی شود به استناد قانون عادی قوه ای را بر قوه مجریه حاکم کرد ، نشدنی است و اتفاق هم نخواهد افتاد و اگر کسی تلاش کند موفق نمی شود و فقط وقت کشور گرفته می شود .

احمدی نژاد گفت: به همه دوستان توصیه می کنیم از روندهای قانونی کشور تبعیت کنند واین به نفع همه کشور و آحاد مردم است ،همه تن به قانون دهیم، اینجا نه دعوایی بین دو قوه است و نه دعوایی شخصی وجود دارد .

رئیس جمهور افزود: بنده به عنوان وظیفه و اختیار قطعی رئیس جمهور نامه ای نوشتم ، مسیرش را طی می کند و منتظریم کامل شود؛ ضمن اینکه اختیار صریح رئیس جمهور نیز هست و می تواند تذکر و اخطار دهد .

وی گفت : نه بنده همیشه اینجا هستم نه این تشکیلات ملک بنده است و نه دوستانی که در سایر قوا هستند ملک آنهاست.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است فردا افراد جا به جا شوند،‌ بر لزوم داشتن نگاه ملی و بلند مدت و نگاه بنیادین مدیریت و افزایش بهره وری در مدیریت کشور تأکید کرد .

احمدی نژاد افزود:‌ نگاه کنیم هرجا گیری وجود دارد بگوئیم، درمسیر اصلاح ابهامی وجود ندارد، مشکلی پیدا شود طرح می شود یا با تفسیر حل و یا حداکثر با اصلاح قانون اساسی حل می شود و فعلا بحث اصلاح قانون اساسی مطرح نیست .

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مسیر بخشی از گره های کشور باز شود .

احمدی نژاد همچنین در ادامه پاسخ به مهر درباره مسئولیت های رئیس جمهور افزود: این کار بالاتر از قانون نیست ،اصل 113 صراحت دارد و اصل 126 نیز می گوید مسئولیت مستقیم امور اداری ، استخدامی ، برنامه و بودجه رئیس جمهور است و اینها آن قدر صریح است که کسی نمی تواند آن را از وی بگیرد ،‌ همان طور که قانونگذاری حق مجلس است .

رئیس جمهور گفت: مجلس باید قانون گذاری کند و همه هم باید از قانون تبعیت کنند و اصل 71 گفته است در حدود مقرر در قانون اساسی و یکی از این حدود اصل110 و اختیارات رهبری است .

احمدی نژاد تأکید کرد: با قانون عادی نمی شود اختیارات رهبری را محدود کرد ،‌ اسلامیت نظام را لغو کرد ، نام جمهوری اسلامی را تغییر داد ، عدالت را از قانون اساسی برداشت و یا اختیارات مجلس ، قوه قضائیه ، رئیس جمهور و دولت را کاهش داد و این خلاف قانون اساسی است .

رئیس جمهور با بیان اینکه اصول 138 ، 134 ، 127 و 85 روشن است ،‌گفت : هیچ راهی وجود ندارد که رئیس قوه ای بر قوه دیگر مسلط شود .

احمدی نژاد افزود : رئیس جمهور تنها مسئولی است که همه ملت برای انتخاب وی جمع می شوند و در سایر انتخابات این طور نیست و معنی آن این است که رئیس جمهور تجلی یک برنامه است و آن برنامه باید در چارچوب قانون اساسی اجرا شود.