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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

خط هوایی کرمان - بندرعباس راه اندازی می شود

خط هوایی کرمان - بندرعباس راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای کرمان از راه اندازی خط هوایی بندرعباس به کرمان خبر داد.

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به توسعه خطوط هوایی فرودگاه کرمان اظهارداشت: با پیگیریهای انجام شده سرانجام پس از مدتها خط پروازی کرمان - بندرعباس برای جابجایی مسافران راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: فرودگاه کرمان کاملا آماده برای انجام این پرواز است و از این پس مسافران در روزهای یکشنبه و سه شنبه می توانند به سواحل زیبای خلیج فارس در استان هرمزگان مسافرت کنند.

این مسئول ادامه داد: با هماهنگی انجام شده این پرواز از 16 آذرماه توسط شرکت هواپیمایی فارس قشم از کرمان به بندرعباس انجام می شود و امیدواریم با استقبال مسافران به زودی شاهد افزایش ظرفیت این پرواز باشیم.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان افزود: هم اکنون ظرفیت این پرواز 50 نفر در هر پرواز است.

کد مطلب 1201004

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