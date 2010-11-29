خط هوایی کرمان - بندرعباس راه اندازی می شود

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به توسعه خطوط هوایی فرودگاه کرمان اظهارداشت: با پیگیریهای انجام شده سرانجام پس از مدتها خط پروازی کرمان - بندرعباس برای جابجایی مسافران راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: فرودگاه کرمان کاملا آماده برای انجام این پرواز است و از این پس مسافران در روزهای یکشنبه و سه شنبه می توانند به سواحل زیبای خلیج فارس در استان هرمزگان مسافرت کنند.

این مسئول ادامه داد: با هماهنگی انجام شده این پرواز از 16 آذرماه توسط شرکت هواپیمایی فارس قشم از کرمان به بندرعباس انجام می شود و امیدواریم با استقبال مسافران به زودی شاهد افزایش ظرفیت این پرواز باشیم.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان افزود: هم اکنون ظرفیت این پرواز 50 نفر در هر پرواز است.