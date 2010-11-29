سطح دانش مربیان گلف کشور ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، کیکاووس سعیدی عصر دوشنیه در مجمع هیئت گلف گلستان افزود: فدارسیون تجهیزات کافی را برای رشد این ورزش در گلستان در اختیار هیئت استان قرار می دهد.

رئیس فدراسیون نیز در این جلسه با توجه به تازه تاسیس بودن این فدراسیون تلاش خود را ارتقای این رشته در سطح کشور در چند سال اخیر دانست.

پاشا مدیر کل تربیت بدنی گلستان نیز گفت: ورزشکاران این استان با توجه به داشتن استعدادها و پتانسیل های بالا در عرصه های مختلف نشان دادند که هر چه از حمایتهای مسئولان و کمکهای مالی بخشهای مختلف برخوردار باشند،‌ می توانند در عرصه های بین المللی برای این مرز و بوم افتخارآفرینی کنند.



به گفته وی، یکی از بهترین روشهای موفقیت در ورزش و هر هیئت ورزشی، برنامه ریزی، آینده نگری و استفاده از تمام توان نیروها و ایجاد همیاری و همدلی بین مربیان، داوران، قهرمانان، پیشکسوتان و اعضای هیئت است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان، ورزش گلف در استان را با توجه به فعالیت چند سال اخیر مطلوب خواند و افزود: استان گلستان با داشتن پتانسیل زمینه رشد این رشته را دارد و امید است با حمایتهای مسئولان مربوطه و فدراسیون و همیاری و همکاری نزدیک و صمیمی اعضای هیئت استان، با همت و کار مضاعف استعدادهای بالقوه این استان در رشته گلف را به بالفعل تبدیل کنیم.

وی از فدراسیون خواست تا ضمن هماهنگی لازم جهت حضور مربیان طراز اول کشور در این استان نسبت به در اختیار گذاشتن تجهیزات گلف به استان اقدام کنند تا موجب رشد و ارتقای گلف استان شود.