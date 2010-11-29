نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" در مهر برگزار شد

نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.

در این نشست اعلام شد که مسئله تعصب حزبی بیش از مسائل قومیتی در تاخیر ایجاد شده در تشکیل دولت عراق نقش داشته است.

کارشناسان عراق همچنین اظهار داشتند که مداخلات آمریکا و پافشاری نوری المالکی برای باقی ماندن در قدرت از موانع تشکیل به موقع تشکیل دولت بوده است.

در این نشست تاکید شد که "شورای عالی سیاست های راهبردی عراق" محصول فکری آمریکا است و هدف از طرح آن تضعیف ساختار دولت عراق است، چرا که این شورا سیاست های استراتژیک را تصویب و دولت به مجری آنها تبدیل خواهد شد. بنابراین شورای مذکور بزرگترین معضل قدرت در آینده عراق است.

در بخش دیگر نشست اعلام شد که چالش دولت آتی عراق وزارتخانه ها و اینکه پست ها به چه کسی واگذار خواهد شد نیست، بلکه حضور بعثی ها در قدرت است و عراق در معرض خطر بازگشت نرم بعثی ها و تفکرات آنها قرار دارد.

گزارش مشروح نشست متعاقبا منتشر می شود.