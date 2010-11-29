تابلوی نفیس زیارت عاشورا اثر هنرمند فسایی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا در مراسم رونمایی از این تابلو گفت: این اثر فاخر به ابعاد 200 در 180سانتیمترمربع تلفیقی از هنرهای معرق مشبک و منبت در 9 ماه توسط این هنرمند ساخته و پرداخته شده است.

رحمانی افزود: در تابلو نفیس زیارت عاشورا از هنرهای مختلف نظیر طراحی، نقاشی، مشبک، منبت و خوشنویسی استفاده شده است.

وی در ادامه از اهدای این اثر فاخر به موزه آستان مقدس رضوی خبر داد و گفت: شهرستان فسا علاوه بر دارا بودن جاذبه های تاریخی از جاذبه های فرهنگی مورد اقبال افراد بومی و غیر بومی نیز برخوردار است و این اثر گوشه ای از هنر فسا در موزه آستان مقدس رضوی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد فسا با اشاره به وجود هنرمندان بزرگ در طول اعصار مختلف در این شهرستان تصریح کرد: تابلوهای نفیس از این قبیل نشانه اوج ارادت هنرمندان فسایی به ولایت است.

وی در خصوص برنامه های فرهنگی ارائه شده در این شهرستان گفت: با رویکرد تمرکز زدایی صورت گرفته در استان می توان گفت امروز هنرمندان ومردم فسا به نوعی خود باوری در زمینه اجرای برنامه های بزرگ فرهنگی هنری رسیده اند.

برگزاری دوازدهمین دوره آزمونهای ادواری استانداردهای مهارتی

دوازدهمین دوره آزمونهای ادواری استانداردهای مهارتی رشته های کار و دانش در شیراز برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در خصوص برگزاری این دوره ادواری گفت: در دوازدهمین دوره آزمونهای ادواری استانداردهای مهارتی ثبت نامها به صورت اینترنتی انجام می شود و تمامی رشته های مصوب هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز موارد آزمون است.

احمدرضا نداف با بیان اینکه آزمونهای ادواری استانداردهای مهارتی رشته های کارودانش هنری چندین سال است‌ که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در حال برگزاری است، افزود: هویت اصلی این آزمون برای آن دسته از هنرمندانی است که نتوانسته اند مسیر علمی در حد دیپلم گروههای هنری را طی کنند اما از لحاظ مهارت هنری تجربه های لازم را دارا هستند.

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته این آزمون در تهران برگزار می شد و داوطلبان مسافت طولانی را از سراسر کشور برای آزمون طی می کردند تا موفق به اخذ دیپلم مهارت هنری شوند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: با همکاری دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هر چه بهتر برگزار شدن این آزمونها و کوتاه کردن مسافت برای داوطلبین گروههای هنری در سطح کشور، پنج قطب تعریف و در همین راستا از نهمین دوره آزمونهای استانداردهای مهارتی، شیراز به عنوان قطب جنوب کشور با زیرگروههای استانهای کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر و خوزستان معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه این آزمونها در شیراز و با همکاری اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و واحد آموزش استان به خوبی در حال برگزاری است، گفت: تا امروز که در حال برگزاری ثبت نامهای دوازدهمین آزمونهای ادواری هستیم همیشه استان فارس جز مهمترین قطبهای کشور از نظر عملکرد بوده است.

نداف گفت : به طور متوسط در دوره های اخیر 500 نفر در آزمونهای ادواری استانداردهای مهارتی قطب فارس و جنوب کشور شرکت کرده اند که دوره دوازدهم نیز روند رو به رشدی داشته است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: ثبت نام دوره دوازدهم از تاریخ ششم آذرماه از طریق سایتwww.advari.ir شروع شده و تا تاریخ پنجم دی ماه ادامه دارد.

وی گفت: در این سایت متن کامل دفترچه های آزمون و شرایط ثبت نام و همچنین کتابها و سرفصلهای دروس ارائه شده و در دفترچه ها برای تمام گروه های مهارتی 39 رشته هنری سرفصل هایی مشخص تعریف شده که داوطلبان با مطالعه کامل دفترچه باید نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

نداف با اشاره به روند دریافت مدرک این دوره ها گفت: داوطلبان پس از ثبت نام و موفقیت در کسب امتیاز، دیپلم خود را به گروه های هنری تطبیق خواهند داد.

وی با بیان اینکه محدودیتهای سنی برای داوطلبان وجود ندارد، افزود: علاقمندان می توانند در هر گروه سنی بزرگسال فقط با داشتن مدرک سیکل در این آزمون شرکت کرده و پس از اخذ گواهینامه مهارت نسبت به تکمیل دیپلم خود اقدام کنند.