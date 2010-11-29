به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از شکست 4 بر یک عصر امروز دوشنبه تیمش برابر سپاهان گفت: از همه هواداران عذرخواهی می کنم که تیم در بازی شکست خورد اما تلاش می‌کنیم مشکلات را برای بازیهای آینده برطرف کنیم.

خبرنگاری پرسید در مورد اعتراض بازیکنان به نحوه داوری چه نظری دارید، گفت: ما چه ببریم و چه ببازیم در خصوص مسائل داوری صحبت نمی کنم اجازه بدهید کارشناسان در این خصوص صحبت کنند. بازیکن حق اعتراض به داوری را ندارد و باید کار خودش را در زمین انجام دهد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: از 11 صبح امروز تازه هواداران ما فهمیدند که این بازی برگزار می شود و نتوانستیم تماشاگرانمان را برای این بازی جذب کنیم به هر دلیلی این شرایط ایجاد شد و ما از حضور تماشاگران خود محروم شدیم.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل داشتن بازیکنان محروم و مصدوم دایی مجبور شد از بازیکنان خسته تیم امید استفاده کند و البته درست است تیم سپاهان هم بازیکن ملی پوش داشت اما بازیکنان آنها در خط دفاع بودند و کمتر می دویدند و دست سرمربی حریف بازتر بود.

کاشانی در خصوص آخرین وضعیت باقری اظهار داشت: امروز با باقری جلسه ای داشتیم ایشان بعد از بازی با داماش و به خاطر نیمکت نشینی هایش از تیم خداحافظی کرد اما اگر از فردا برگردد می تواند به تیم کمک کند و اگر نه روز 24 دی در بازی با یک تیم بزرگ بازی خداحافظی اش انجام می شود. باقری بازیکن حرفه ای است و قرارداد با تیم ما منعقد کرده است این بازیکن مرد اخلاق در سال گذشته است و اینکه در وسط فصل برود اخلاقی نیست.

سرپرست تیم پرسپولیس در پایان گفت: در 17 سال بازی کریم باقری تا به حال چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود که در طول یک فصل نیمکت‌نشین باشد به همین دلیل این تیمکت نشینی قطعا روی بازیکنان بزرگ تاثیر می گذارد ضمن اینکه باقری حرفه ای است و به زور با ما قرارداد امضا نکرد.