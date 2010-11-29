به گزارش خبر گزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در پنجمین مجمع مجالس آسیایی سخنرانی می‏کرد با اشاره به لزوم همکاری‏های پارلمانی در آسیا گفت: مجمع مجالس آسیایی به عنوان مردمی ترین نهاد در آسیا می‏تواند با گسترش همکاری پارلمانی در قاره ای که دارای استعدادی استثنایی از لحاظ نیروی انسانی، منابع انرژی و وسعت سرزمینی است به سمت گسترش صلح و دوستی و امنیت رفاه پیش برود.

لاریجانی در ابتدای سخنان خود با تشکر از مهمان نوازی مجلس، دولت و مردم کشور سوریه ریاست پنجمین دوره مجمع مجالس آسیایی به دکتر الابرش، رئیس مجلس سوریه را تبریک گفت و همچنین از ریاست دو ساله پارلمان اندونزی در این مجمع نیز تشکر کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی که در حضور نمایندگان مجالس بیش از بیست کشور آسیایی سخن می‏گفت، به تشریح وضعیت امروز آسیا پرداخت و خواستار همگرایی کشورهای آسیایی برای حل مشکلات آسیا شد.



لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا در حال حاضر از سه ضلع دچار مشکل است گفت: این مشکلات را می‏توان در سه بخش عنوان کرد، که یکی به مشکلات درونی قاره آسیا مربوط می‏شود که مهمترین آن موضوع اسرائیل و اشغال گری رژیم صهیونیستی و موضوع دیگر به عدم هماهنگی داخلی در میان کشورهای آسیایی مربوط می‏شود و ضلع سوم مشکلات آسیا رقابت منفی در بین برخی کشورهای آسیایی.



لاریجانی در ادامه افزود :برخی از کشورها در آسیا به جای استفاده از توان‏های یکدیگر به تخریب هم می‏پردازند، که باید از اینچنین اقداماتی دوری کرد و مجمع مجالس آسیایی می‏تواند محملی برای همگرایی کشورهای آسیایی باشد تا در مواجه با دشمنان درونی آسیا مانند اسرائیل و سایر مشکلات این قاره را به سمت توسعه پیش ببرد.



لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا علیرغم منابع غنی مادی و معنوی خود هنوز در چالش‏های جهانی شدن رنج می‏برد گفت: بحران بزرگ اقتصادی غرب آثار زیان باری بر زندگی مردم آسیا برجای گذاشته است و از سوی دیگر جهانی شدن در حوزه فرهنگ نیز اصالت فرهنگ‏های آسیایی را هدف گرفته است.



رئیس مجلس گسترش صلح و دوستی در آسیا را مستلزم ایجاد وفاق در مورد ارزش‏های بنیادین حیات بشری عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به این هدف استخراج منابع غنی معنوی در آسیا که مهد ادیان بزرگ الهی است و کانون عزیز تمدن‏های بشری است یک ضرورت انکارناپذیر است.



وی در ادامه به کنفرانس بین المللی گفتگوی بین ادیان و فرهنگ‏ها در آسیا که سال آینده در ایران برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: این کنفرانس می‏تواند با تکیه بر هسته بنیادین آموزه‏های ادیان که ایمان و رستگاری است با چالش‏های جهان مدرن مواجه عقلانی نماید.



لاریجانی در ادامه با انتقاد از رفتارهای دوگانه قدرت‏های جهان به خصوص آمریکا در قبال کشورها گفت: مجمع مجالس آسیایی ضمن احترام به حقوق و قوانین بین‏المللی باید با تبعیض و کاربرد معیارهای دوگانه در روابط بین‏الملل مقابله نماید؛ چرا که طبق قوانین بین‏المللی که متضمن حقوق و مسئولیت کشورهاست نمی توان با صدور قطعنامه، قطعنامه‏های یکجانبه و تبعیض‏آمیز حقوق کشورها را پایمال کرد.



لاریجانی با تاکید این مطلب که لازم است همکاری‏های پارلمانی در آسیا وارد مراحل عملی و اجرایی شود گفت: طرح قوانین مشترک بین پارلمان‏های آسیای از ابتدای تشکل این مجمع مورد نظر بوده است و امروز وقت آن رسیده برای تحقق این اهداف نقشه راه مشخصی تدوین گردد و امیدواریم دبیرخانه بین المجالس آسیایی با همکاری پارلمان‏ها در این امر موفق گردد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع هسته ای ایران پرداخت و گفت: ایران به عنوان عضوی از پیمان NPT همواره پایبندی خود را به این پیمان نشان داده است و برنامه‏های خود را صرفا به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‏ای محدود کرده است، اما با این همه دولت آمریکا به دسایس مختلف قصد دارد مانع دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای شود، اما هیچ مانعی برای اسرائیل و سایر همپیمانانش که سلاح‏های اتمی تولید می‏کنند قائل نمی شود.



وی همچنین به سیاست مزورانه آمریکا اشاره کرد و گفت: سال‏هاست آمریکایی‏ها با تروریست‏ها مذاکره می‏کنند در حالی که اهداف خود را از حمله به کشورهای آسیای مبارزه با تروریست عنوان کرده است و این مشخص می‏کند که آمریکایی‏ها به دنبال راههای مزورانه برای تسلط بر آسیا هستند.



لاریجانی بر لزوم انتخاب پارادایمی مشترک در میان کشورهای آسیایی برای مواجه با دشمنان این قاره تاکید کرد و گفت: اگر ما به یک نقشه راه و شیوه مشترک در مواجه با مشکلات و دشمنان قاره آسیا برسیم توان زیادی در ما ظهور و بروز خواهد کرد.



وی همچنین در پایان سخنان خود به موضوع اشغال سرزمین فلسطین اشاره کرد و گفت: محاصره غزه اکنون به نماد بربریت مدرن تبدیل شده است و اقدام انسان دوستانه آزادی خواهان برای شکستن محاصره غزه که جهان را به تحسین واداشت وقتی با پاسخ تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان مواجه شد خشم و نفرت افکار عمومی را در پی داشت.

