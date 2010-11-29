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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

لاریجانی در دمشق:

باصدور قطعنامه نمی‌توان حقوق ملت‌ها را پایمال کرد

باصدور قطعنامه نمی‌توان حقوق ملت‌ها را پایمال کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی، مجمع مجالس آسیایی را مردمی‌ترین نهاد موجود در آسیا عنوان کرد که از ظرفیت بسیار بالایی در پیشبرد صلح و امنیت و همچنین مبارزه با فقر و فساد و توسعه همکاری‏های اقتصادی در زمینه‏های انرژی، محیط زیست و گردشگری برخوردار است.

به گزارش خبر گزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در پنجمین مجمع مجالس آسیایی سخنرانی می‏کرد با اشاره به لزوم همکاری‏های پارلمانی در آسیا گفت: مجمع مجالس آسیایی به عنوان مردمی ترین نهاد در آسیا می‏تواند با گسترش همکاری پارلمانی در قاره ای که دارای استعدادی استثنایی از لحاظ نیروی انسانی، منابع انرژی و وسعت سرزمینی است به سمت گسترش صلح و دوستی و امنیت رفاه پیش برود.

لاریجانی در ابتدای سخنان خود با تشکر از مهمان نوازی مجلس، دولت و مردم کشور سوریه ریاست پنجمین دوره مجمع مجالس آسیایی به دکتر الابرش، رئیس مجلس سوریه را  تبریک گفت و همچنین از ریاست دو ساله پارلمان اندونزی در این مجمع نیز تشکر کرد.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی که در حضور نمایندگان مجالس بیش از بیست کشور آسیایی سخن می‏گفت، به تشریح وضعیت امروز آسیا پرداخت و خواستار همگرایی کشورهای آسیایی برای حل مشکلات آسیا شد.

لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا در حال حاضر از سه ضلع دچار مشکل است گفت: این مشکلات را می‏توان در سه بخش عنوان کرد، که یکی به مشکلات درونی قاره آسیا مربوط می‏شود که مهمترین آن موضوع اسرائیل و اشغال گری رژیم صهیونیستی و موضوع دیگر به عدم هماهنگی داخلی در میان کشورهای آسیایی مربوط می‏شود و ضلع سوم مشکلات آسیا رقابت منفی در بین برخی کشورهای آسیایی.
 
لاریجانی در ادامه افزود :برخی از کشورها در آسیا به جای استفاده از توان‏های یکدیگر به تخریب هم می‏پردازند، که باید از اینچنین اقداماتی دوری کرد و مجمع مجالس آسیایی می‏تواند محملی برای همگرایی کشورهای آسیایی باشد تا در مواجه با دشمنان درونی آسیا مانند اسرائیل و سایر مشکلات این قاره را به سمت توسعه پیش ببرد.
 
لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا علیرغم منابع غنی مادی و معنوی خود هنوز در چالش‏های جهانی شدن رنج می‏برد گفت: بحران بزرگ اقتصادی غرب آثار زیان باری بر زندگی مردم آسیا برجای گذاشته است و از سوی دیگر جهانی شدن در حوزه فرهنگ نیز اصالت فرهنگ‏های آسیایی را هدف گرفته است.
 
رئیس مجلس گسترش صلح و دوستی در آسیا را مستلزم ایجاد وفاق در مورد ارزش‏های بنیادین حیات بشری عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به این هدف استخراج منابع غنی معنوی در آسیا که مهد ادیان بزرگ الهی است و کانون عزیز تمدن‏های بشری است یک ضرورت انکارناپذیر است.
 
وی در ادامه به کنفرانس بین المللی گفتگوی بین ادیان و فرهنگ‏ها در آسیا که سال آینده در ایران برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: این کنفرانس می‏تواند با تکیه بر هسته بنیادین آموزه‏های ادیان که ایمان و رستگاری است با چالش‏های جهان مدرن مواجه عقلانی نماید.
 
لاریجانی در ادامه با انتقاد از رفتارهای دوگانه قدرت‏های جهان به خصوص آمریکا در قبال کشورها گفت: مجمع مجالس آسیایی ضمن احترام به حقوق و قوانین بین‏المللی باید با تبعیض و کاربرد معیارهای دوگانه در روابط بین‏الملل مقابله نماید؛ چرا که طبق قوانین بین‏المللی که متضمن حقوق و مسئولیت کشورهاست نمی توان با صدور قطعنامه، قطعنامه‏های یکجانبه و تبعیض‏آمیز حقوق کشورها را پایمال کرد.
 
لاریجانی با تاکید این مطلب که لازم است همکاری‏های پارلمانی در آسیا وارد مراحل عملی و اجرایی شود گفت: طرح قوانین مشترک بین پارلمان‏های آسیای از ابتدای تشکل این مجمع مورد نظر بوده است و امروز وقت آن رسیده برای تحقق این اهداف نقشه راه مشخصی تدوین گردد و امیدواریم دبیرخانه بین المجالس آسیایی با همکاری پارلمان‏ها در این امر موفق گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع هسته ای ایران پرداخت و گفت: ایران به عنوان عضوی از پیمان NPT همواره پایبندی خود را به این پیمان نشان داده است و برنامه‏های خود را صرفا به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‏ای محدود کرده است، اما با این همه دولت آمریکا به دسایس مختلف قصد دارد مانع دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای شود، اما هیچ مانعی برای اسرائیل و سایر همپیمانانش که سلاح‏های اتمی تولید می‏کنند قائل نمی شود.

وی همچنین به سیاست مزورانه آمریکا اشاره کرد و گفت: سال‏هاست آمریکایی‏ها با تروریست‏ها مذاکره می‏کنند در حالی که اهداف خود را از حمله به کشورهای آسیای مبارزه با تروریست عنوان کرده است و این مشخص می‏کند که آمریکایی‏ها به دنبال راههای مزورانه برای تسلط بر آسیا هستند.

لاریجانی بر لزوم انتخاب پارادایمی مشترک در میان کشورهای آسیایی برای مواجه با دشمنان این قاره تاکید کرد و گفت: اگر ما به یک نقشه راه و شیوه مشترک در مواجه با مشکلات و دشمنان قاره آسیا برسیم توان زیادی در ما ظهور و بروز خواهد کرد.

وی همچنین در پایان سخنان خود به موضوع اشغال سرزمین فلسطین اشاره کرد و گفت: محاصره غزه اکنون به نماد بربریت مدرن تبدیل شده است و اقدام انسان دوستانه آزادی خواهان برای شکستن محاصره غزه که جهان را به تحسین واداشت وقتی با پاسخ تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان مواجه شد خشم و نفرت افکار عمومی را در پی داشت.
 
کد مطلب 1201013

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