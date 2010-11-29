به گزارش خبر گزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در پنجمین مجمع مجالس آسیایی سخنرانی میکرد با اشاره به لزوم همکاریهای پارلمانی در آسیا گفت: مجمع مجالس آسیایی به عنوان مردمی ترین نهاد در آسیا میتواند با گسترش همکاری پارلمانی در قاره ای که دارای استعدادی استثنایی از لحاظ نیروی انسانی، منابع انرژی و وسعت سرزمینی است به سمت گسترش صلح و دوستی و امنیت رفاه پیش برود.
لاریجانی در ابتدای سخنان خود با تشکر از مهمان نوازی مجلس، دولت و مردم کشور سوریه ریاست پنجمین دوره مجمع مجالس آسیایی به دکتر الابرش، رئیس مجلس سوریه را تبریک گفت و همچنین از ریاست دو ساله پارلمان اندونزی در این مجمع نیز تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی که در حضور نمایندگان مجالس بیش از بیست کشور آسیایی سخن میگفت، به تشریح وضعیت امروز آسیا پرداخت و خواستار همگرایی کشورهای آسیایی برای حل مشکلات آسیا شد.
لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا در حال حاضر از سه ضلع دچار مشکل است گفت: این مشکلات را میتوان در سه بخش عنوان کرد، که یکی به مشکلات درونی قاره آسیا مربوط میشود که مهمترین آن موضوع اسرائیل و اشغال گری رژیم صهیونیستی و موضوع دیگر به عدم هماهنگی داخلی در میان کشورهای آسیایی مربوط میشود و ضلع سوم مشکلات آسیا رقابت منفی در بین برخی کشورهای آسیایی.
لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا در حال حاضر از سه ضلع دچار مشکل است گفت: این مشکلات را میتوان در سه بخش عنوان کرد، که یکی به مشکلات درونی قاره آسیا مربوط میشود که مهمترین آن موضوع اسرائیل و اشغال گری رژیم صهیونیستی و موضوع دیگر به عدم هماهنگی داخلی در میان کشورهای آسیایی مربوط میشود و ضلع سوم مشکلات آسیا رقابت منفی در بین برخی کشورهای آسیایی.
لاریجانی در ادامه افزود :برخی از کشورها در آسیا به جای استفاده از توانهای یکدیگر به تخریب هم میپردازند، که باید از اینچنین اقداماتی دوری کرد و مجمع مجالس آسیایی میتواند محملی برای همگرایی کشورهای آسیایی باشد تا در مواجه با دشمنان درونی آسیا مانند اسرائیل و سایر مشکلات این قاره را به سمت توسعه پیش ببرد.
لاریجانی با بیان این مطلب که آسیا علیرغم منابع غنی مادی و معنوی خود هنوز در چالشهای جهانی شدن رنج میبرد گفت: بحران بزرگ اقتصادی غرب آثار زیان باری بر زندگی مردم آسیا برجای گذاشته است و از سوی دیگر جهانی شدن در حوزه فرهنگ نیز اصالت فرهنگهای آسیایی را هدف گرفته است.
رئیس مجلس گسترش صلح و دوستی در آسیا را مستلزم ایجاد وفاق در مورد ارزشهای بنیادین حیات بشری عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به این هدف استخراج منابع غنی معنوی در آسیا که مهد ادیان بزرگ الهی است و کانون عزیز تمدنهای بشری است یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی در ادامه به کنفرانس بین المللی گفتگوی بین ادیان و فرهنگها در آسیا که سال آینده در ایران برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: این کنفرانس میتواند با تکیه بر هسته بنیادین آموزههای ادیان که ایمان و رستگاری است با چالشهای جهان مدرن مواجه عقلانی نماید.
لاریجانی در ادامه با انتقاد از رفتارهای دوگانه قدرتهای جهان به خصوص آمریکا در قبال کشورها گفت: مجمع مجالس آسیایی ضمن احترام به حقوق و قوانین بینالمللی باید با تبعیض و کاربرد معیارهای دوگانه در روابط بینالملل مقابله نماید؛ چرا که طبق قوانین بینالمللی که متضمن حقوق و مسئولیت کشورهاست نمی توان با صدور قطعنامه، قطعنامههای یکجانبه و تبعیضآمیز حقوق کشورها را پایمال کرد.
لاریجانی با تاکید این مطلب که لازم است همکاریهای پارلمانی در آسیا وارد مراحل عملی و اجرایی شود گفت: طرح قوانین مشترک بین پارلمانهای آسیای از ابتدای تشکل این مجمع مورد نظر بوده است و امروز وقت آن رسیده برای تحقق این اهداف نقشه راه مشخصی تدوین گردد و امیدواریم دبیرخانه بین المجالس آسیایی با همکاری پارلمانها در این امر موفق گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع هسته ای ایران پرداخت و گفت: ایران به عنوان عضوی از پیمان NPT همواره پایبندی خود را به این پیمان نشان داده است و برنامههای خود را صرفا به استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای محدود کرده است، اما با این همه دولت آمریکا به دسایس مختلف قصد دارد مانع دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای شود، اما هیچ مانعی برای اسرائیل و سایر همپیمانانش که سلاحهای اتمی تولید میکنند قائل نمی شود.
وی همچنین به سیاست مزورانه آمریکا اشاره کرد و گفت: سالهاست آمریکاییها با تروریستها مذاکره میکنند در حالی که اهداف خود را از حمله به کشورهای آسیای مبارزه با تروریست عنوان کرده است و این مشخص میکند که آمریکاییها به دنبال راههای مزورانه برای تسلط بر آسیا هستند.
لاریجانی بر لزوم انتخاب پارادایمی مشترک در میان کشورهای آسیایی برای مواجه با دشمنان این قاره تاکید کرد و گفت: اگر ما به یک نقشه راه و شیوه مشترک در مواجه با مشکلات و دشمنان قاره آسیا برسیم توان زیادی در ما ظهور و بروز خواهد کرد.
وی همچنین در پایان سخنان خود به موضوع اشغال سرزمین فلسطین اشاره کرد و گفت: محاصره غزه اکنون به نماد بربریت مدرن تبدیل شده است و اقدام انسان دوستانه آزادی خواهان برای شکستن محاصره غزه که جهان را به تحسین واداشت وقتی با پاسخ تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان مواجه شد خشم و نفرت افکار عمومی را در پی داشت.
نظر شما