پاسخ دایی به درخواست خبرنگاران: شب بخیر بروید لالا کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری نتوانستند مصاحبه ای از علی دایی در مورد شکست سنگین پرسپولیس برابر سپاهان داشته باشند، سرمربی سرخپوشان پس از یکساعت حضور در رختکن به همراه بازیکنان این تیم به تونل ورزشگاه آمد اما بازهم با رسانه ها مصاحبه نکرد.

دایی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بخشیده شده بود و می توانست در مورد مسائل فوتبال صحبت کند، در پاسخ به درخواست خبرنگران برای انجام مصاحبه گفت: شب بخیر، بروید لالا کنید!

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.