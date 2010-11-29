به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی پس از تساوی بدون گل عصر امروز تیمش برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: ما از وقفه ای که در لیگ برتر ایجاد شد نهایت استفاده را بردیم و تلاش کردیم به خوبی برای ادامه لیگ آماده شویم. فکر می کنم امروز هم برابر راه آهن نتیجه خوبی گرفتیم.

وی ادامه داد: راه آهن تیم خوب و آماده ای است که در هفته های اخیر نتایج خوبی نیز کسب کرده است. ما امروز بازی فیزیکی و درگیرانه ای را ارائه کردیم که به همین خاطر شاهد موقعیت زیادی برای گلزنی نبودیم.

علیدوستی خاطرنشان کرد: از نتیجه بازی راضی هستم و برخلاف بازیکنان راه آهن که اعتقاد داشتند تیم پیکان ضد فوتبال بازی می کرد فکر می کنم شرایط زمین باعث شد بازیکنان ما کمی خشن بازی کنند. اعتقاد دارم این بازی هم نوعی از فوتبال است و ربطی به ضد فوتبال ندارد.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و پیکان قزوین در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه اکباتان با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.