دوره آموزشی مجازی برای صنعتگران در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد علی عزیزی با اشاره به برگزاری این دوره ها گفت: برگزاری دوره آموزشی مورد نیاز صنعتگران با رویکرد و ارایه آموزشهای مجازی برای نخستین بار در کشور در شرکت شهرکهای صنعتی فارس آغاز شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری این دوره ها باعث صرفه جویی در وقت، هزینه وهمچنین ارتقای کیفیت آموزش می شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه ارایه آموزشهای مجازی به شیوه ویدئو کنفرانس و از طریق سامانه اینترنت انجام می شود، گفت: این شیوه که روش نوینی در ارایه آموزشها به صنعتگران محسوب می شود می تواند به عنوان الگوی مناسبی مطرح شود.

وی افزود: هم اکنون دو دوره آموزش به این شیوه برگزار می شود و در آن مباحث دوره آموزشی به شیوه رایانه ای ارایه و صنعتگران و شرکت کنندگان در این دوره نیز مباحث خود را مطرح می کنند.

عزیزی اضافه کرد: در پایان این دوره ها به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره ارایه می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود 62 دوره آموزشی نیز به صورت حضوری توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شده، گفت: در این مدت دو هزار و 596 صنعتگر با آخرین آموزشهای مدیریتی کارآفرینی و مهارتی آشنا شده اند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: برگزاری دوره های آموزشی نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد دوره های برگزارشده 234 درصد رشد و از نظر تعداد نفرات آموزش دیده نیز 320 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: 50 درصد از هزینه های دوره های آموزشی توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس پرداخت می شود.

عزیزی توجه و حمایت از صنایع کوچک، افزایش سطح آموزشهای کاربردی و مورد نیاز به صنایع را از اهداف شرکت شهرکهای صنعتی در ارایه آموزشها بیان کرد.