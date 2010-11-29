  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

وزیر صنایع پیشنهاد کرد:

تشکیل کمیته مشترک صنعتی و معدنی بین ایران و تاجیکستان

تشکیل کمیته مشترک صنعتی و معدنی بین ایران و تاجیکستان

وزیر صنایع و معادن در دیدار با رئیس مجلس تاجیکستان پیشنهاد داد: به منظور آشنایی بیشتر سرمایه گذاران و صنعتگران، کمیته ای مشترک بین دو کشور تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و اجتماعی بر گسترش روابط بین دو کشور تاکید کرد.

وزیر صنایع و معادن گفت: اشتراکات مشترک دو ملت باعث ایجاد روابط دلپذیر و مورد حمایت دولتهای دو کشور شد. محرابیان افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد کارخانه تراکتور سازی و تاسیس مرکز داده های علوم اقدامات مهمی در جهت توسعه این کشور  انجام داد.

وی ذخایر معدنی تاجیکستان را در نوع خود کم نظیر دانست و گفت: وزارت صنایع ومعادن آماده انتقال دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز این کشور در بخش صنعت بخصوص در زمینه های استخراج،اکتشاف و بهره برداری از معادن این کشور است.
 
وزیر صنایع و معادن گفت: در صورت بهره مندی کارخانه تراکتور سازی ایران در تاجیکستان از معافیتهای جاری این کشور ، این کارخانه تولید خود را در این کشور افزایش خواهد داد.

وی اظهارداشت: بخش خصوصی ایران آماده است در زمینه های تولید لامپ کم مصرف، نساجی، ایجاد کارخانه های سیمان، فرآوری میوه و کنسانتره میوه با جمهوری تاجیکستان همکاری کند.

در این دیدار" شکور جان ظهور اف" رئیس مجلس جمهوری تاجیکستان با اشاره به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف صنعت و معدن خواستار انتقال دانش فنی ایران به این کشور شد. وی گفت : اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط در همه عرصه های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی  است.
کد مطلب 1201019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها