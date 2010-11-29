تشکیل کمیته مشترک صنعتی و معدنی بین ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و اجتماعی بر گسترش روابط بین دو کشور تاکید کرد.

وزیر صنایع و معادن گفت: اشتراکات مشترک دو ملت باعث ایجاد روابط دلپذیر و مورد حمایت دولتهای دو کشور شد. محرابیان افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد کارخانه تراکتور سازی و تاسیس مرکز داده های علوم اقدامات مهمی در جهت توسعه این کشور انجام داد.

وی ذخایر معدنی تاجیکستان را در نوع خود کم نظیر دانست و گفت: وزارت صنایع ومعادن آماده انتقال دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز این کشور در بخش صنعت بخصوص در زمینه های استخراج،اکتشاف و بهره برداری از معادن این کشور است.

وزیر صنایع و معادن گفت: در صورت بهره مندی کارخانه تراکتور سازی ایران در تاجیکستان از معافیتهای جاری این کشور ، این کارخانه تولید خود را در این کشور افزایش خواهد داد.



وی اظهارداشت: بخش خصوصی ایران آماده است در زمینه های تولید لامپ کم مصرف، نساجی، ایجاد کارخانه های سیمان، فرآوری میوه و کنسانتره میوه با جمهوری تاجیکستان همکاری کند.



در این دیدار" شکور جان ظهور اف" رئیس مجلس جمهوری تاجیکستان با اشاره به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف صنعت و معدن خواستار انتقال دانش فنی ایران به این کشور شد. وی گفت : اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط در همه عرصه های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی است.