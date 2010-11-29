جشن ازدواج 100 زوج تحت پوشش نهادهای حمایتی خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه بیرجند عصر دوشنبه در این مراسم که در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی خراسان جنوبی برگزارشد، با اشاره به آیات و روایت در خصوص اهمیت و ضرورت ازدواج گفت: خداوند همه موجودات را جفت آفریده تا آرامش در جامعه حکمفرما شود.

حجت الاسلام علی رضایی بر تقویت محبت در کانون خانواد ه ها تاکید کرد و گفت: کانون خانواده وقتی گرم می شود که همه افراد به همدیگر محبت کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: باید ازدواج و اهمیت آن در جامعه فرهنگ سازی شود.

علی عرب نژاد افزود: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان در دور سوم سفر هیئت دولت برای 677 نفر از مزدوجین تحت حمایت سازمان کمک هزینه جهیزیه اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی نیز اظهارداشت: در حال حاضر 14 هزار و 478 دختر در آستانه ازدواج تحت حمایت این نهاد هستند.

محمد اکبری بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 568 سری کمک هزینه جهیزیه به نو عروسان و 115 هدیه به پسران تحت حمایت اهدا شده است.

وی افزود: در هشت ماهه گذشته چهار میلیارد ریال در امر کمک جهیزیه به نوعروسان و پسران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان پرداخت شده است.