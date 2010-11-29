60 میلیارد ریال برای ارتقای کیفیت آموزشی مدارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی عصر دوشنبه در جریان بازدید از مدارس تکاب، افزود: بیش از 70 دستور کار ویژه برای ارتقای کیفیت آموزش در مدارس آذربایجان غربی از سوی این اداره تهیه شده که پس از تایید نهایی با اختصاص اعتبار مصوب جهت اجرا ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی در مدارس نیازمند اجرای برنامه‌های تکمیلی است، بیان داشت: ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس، اولویت اصلی و اساسی این اداره کل بوده که ثبات یادگیری و یاددهی در میان دانش ‌آموزان، لازمه رشد کیفیت آموزشی بوده و در این زمینه راهکارهای مدونی تنظیم و ارائه می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: با اجرای این طرحها ضمن ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان، توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی را شاهد خواهیم بود.

سامانه جامع مالی مدارس آذربایجان غربی راه اندازی می شود

سمرقندی با بیان اینکه به منظور ایجاد برنامه ‌ای نظام‌ مند و شفاف در زمینه مسائل مالی مدارس سامانه جامع مالی مدارس آذربایجان غربی برای نخستین بار در کشور راه‌ اندازی می‌شود، گفت: این سامانه به عنوان یک شبکه مالی و اطلاعاتی گسترده، اطلاعات دقیق و کلی از میزان هزینه‌ها، اموال و دریافتی های مدارس در اختیار مدیران و مسئولان رده‌های مختلف آموزش و پرورش قرار می دهد.

این مقام مسئول افزود: این طرح برای نخستین بار به صورت آزمایشی در 100 مدرسه مناطق هشت ‌گانه آموزش و پرورش استان تا یک ماه آینده راه‌ اندازی و طی سه ماه آینده تمامی مدارس استان به این سامانه متصل می شوند.