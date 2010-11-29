اعزام 900 روحانی به مناطق مختلف آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت ‌الاسلام سید محمد فخری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: در این زمینه فعالیت تبلیغی 33 روحانی مستقر، 84 روحانی طرح هجرت بلندمدت، بیش از 50 روحانی نیمه‌ مستقر، 142 روحانی مبلغ دفتر تبلیغات و بیش از 600 روحانی مبلغ تبلیغی در ایام محرم‌ الحرام قطعی شده است.

وی از ادامه از کد گذاری هیئت‌ های مذهبی استان خبرداد و اظهارداشت: امسال برای نخستین بار در آذربایجان غربی به منظور برپایی مراسم عزاداری برای هیئت‌های مذهبی مجوز صادر می‌شود.

حجت الاسلام فخری با بیان اینکه تاکنون برای بیش از یک هزار و 700 هیئت کد شناسایی صادر شده است، خاطرنشان کرد: به منظور مسجد محور شدن برنامه‌های استان بیش از 10 میلیون ریال اختصاص یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری 200 گفتمان‌ دینی در استان خبر داد و گفت: بخش اعظمی از این گفتمان های دینی با موضوعات زنان و خانواده، عفاف و حجاب‌، همت مضاعف کار مضاعف، آسیب های اجتماعی، آشنایی با نحله های انحرافی برگزار شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه گفتمان‌های دینی نقش مهمی در پاسخ به شبهات دینی دارد بیان داشت: گفتمان‌های دینی از طریق پاسخ به شبهات دینی نقش مهمی در ارتقای باورهای دینی و آگاه‌سازی جوانان به عهده دارند.

حجت الاسلام فخری با بیان اینکه با برگزاری گفتمان‌های دینی به بسیاری از سؤالات و شبهات دینی جوانان توسط کارشناسان دینی و اساتید حوزه علمیه پاسخ داده می‌شود، گفت: برگزاری گفتمان‌های دینی در بین جوانان در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد با موضوع‌های مختلف می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای باورهای دینی و خودباوری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه گفتمان دینی و فعالیت تبلیغی چهره به چهره در جوانان موثر است، خاطرنشان کرد: تعداد گفتمان‌های دینی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.