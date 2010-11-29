هیئتهای مذهبی شیراز با آتش نشانی هماهنگ باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی توضیح داد: هیئتهای مذهبی سطح شهر باید جهت برگزاری مراسم خاص هماهنگی و همکاری لازم را با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز داشته باشند.

وی گفت: با فرا رسیدن دهه اول محرم الحرام، هیئتهای مذهبی اقدام به برپایی تکیه عزاداری در سطح شهر می کنند به همین دلیل از آنان درخواست می شود همکاری و هماهنگی لازم را با سازمانهای مربوطه داشته باشند.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز تصریح کرد: این مجموعه طبق سنوات گذشته اقدام به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانداری، بسیج، نیروی انتظامی و همچنین نماینده هیئتهای مذهبی کرده که طی این جلسات ضمن تاکید بر رعایت اصول ایمنی جهت جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار از قبیل واژگونی داربستها و آتش سوزی چادرهای نصب شده در این اماکن، هماهنگی لازم با سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری به عمل آورند.

رئیسی اضافه کرد: هیئتهای مذهبی باید قبل از احداث تکیه ها برای مکانیابی با شهرداری منطقه مربوطه و برای اطمینانهای ایمنی با سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی هماهنگی کنند.