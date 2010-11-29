دستگاههای امنیتی اقدامات لازم برای دستگیری تروریستها را آغاز کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در حاشیه همایش نوآوری و عدالت اقتصادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دادسرای تهران پرونده ای برای رسیدگی به ترورهای انجام شده تشکیل داده و دستورات لازم را به ضابطین قوه قضایئه به منظور پیگیری سریع داده است گفت: وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی برای دستگیری تروریستها اقدامات لازم را آغاز کرده اند.

وی افزود: گفت: جنس کار افرادی که مورد هدف قرار گرفته اند نشان می دهد دشمنان نظام دوست ندارند ملت ما از توانمندیهای هسته ای برخوردار شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه ملت ایران با این اقدامات مصمم تر می شوند افزود: دانشجویان و اساتید هسته ای باید مضاعف تر به کار خود ادامه دهند.

وی اظهار داشت: این اقدامات نشان از استیصال دشمنان ملت ایران است و چون نمی توانند این موفقیتها را تحمل نکنند، در کمال ناتوانی دست به اقدامات زشت می زنند که از نظر هر کس و با هر سلیقه و دینی قابل قبول نیست.

