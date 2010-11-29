بیش از 70 درصد از نیروهای شرکتی قراردادی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر امروز دوشنبه در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر کشور در دستیابی به انرژی هسته ای و همچنین اقدامات خرابکارانه دشمن در آسیب رسانی به برخی سانتریفیوژها و ترور دانشمندان هسته ای در روز جاری گفت: آیا دشمنان می توانند با خرابکاری به اهداف خود دست یابند؟

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نکته دشمنان در گذشته نیز اقدامات خرابکارانه را انجام داده اند که مسیر آن کشف شده است، اظهار داشت: اقدامات خرابکارانه دشمنان در سانتریفیوژها با تلاش متخصصان کشف و خنثی شده است و می توان امروز آنها دیگر قادر نیستند در این بخش اقدامات خصمانه بر علیه کشور داشته باشند. ترور اساتید دانشگاه نیز از مسیر قانون خود دنبال خواهد شد.

وی در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه به عنوان یکی از بزرگترین حرکت های عدالت مدارانه نظام در سی سال گذشته و برنامه های دولت برای استفاده از ظرفیت جنبش عظیم دانش آموزی و فرهنگیان کشور بیان داشت: در این رابطه دولت برای استفاده از این ظرفیت عظیم برنامه ریزی کرده است به نحوی که از این طریق از بدنه فرهنگی کشور در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها استفاده خواهد شد و کشور از همکاری آنها بهره مند می شود.

احمدی نژاد همچنین در ارتباط با ابهامات مطرح شده از سوی برخی از اقتصاد دانان نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اینکه برخی وزیران دولت اطلاعات کافی در این زمینه ارائه نمی کنند، گفت: در این زمینه برخی ادعاهایی را مطرح کردند که با بررسی مشخص شد که آنها از تولید کننده نیستند اما در مسیر اجرای این قانون تمام انجمن ها و اتحادیه های صنعتی همراهی خود را اعلام کردند. همچنین انجمن های صادراتی، کشاورزی نیز در این رابطه اعلام همکاری کردند بنابراین ابهامی وجود ندارد.

رئیس جمهور با بیان این مطلب که برخی فکر می کنند همه اطلاعات مربوطه به اجرای هدفمندی یارانه ها باید یکجا ارائه شود افزود: باید بگویم در این رابطه چه چیز مبهمی وجود دارد چون ما می خواهیم ثروت مردم را به خودشان برگردانیم بنابراین همه برای همه بخشهای خدماتی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ، بیمه و درمان برنامه ریزی کردیم . می بینیم که در این رابطه مشکلی وجود ندارد ولی اگر آنها نیز همراهی کنند اشکالی ندارد و ای کاش این اتفاق بیافتد.

وی همچنین به ثبت نام دهها میلیون نفر از مردم و واریز مبالغ یارانه به حساب آنها اشاره کرد و اظهار داشت: آیا در این بخش نیز ابهامی وجود دارد؟ هم اکنون مردمی ترین طرح اقتصادی کشور در دست اجرا است .

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری در مورد ساماندهی بکارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاهها و وزارتخانه ها بر اساس مصوبه سال 85 دولت با تاکید بر اینکه در این زمینه تاکنون بیش از 70 درصد از نیروهای شرکتی قراردادی شده اند گفت: در برخی از دستگاهها و شرکت های دولتی مسائلی وجود داشت که در حال دنبال شده است.

رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اظهارنظر یکی از افراد خانواده آیت الله رفسنجانی در مورد عملکرد ضعیف دولت در ایران ، تاکید کرد: هم اکنون در کشور آزادی وجود دارد و هر کسی می تواند اظهارنظر کند.

وی در مورد وضعیت کارگران در دولت های نهم و دهم به نسبت اقدامات صورت گرفته در گذشته گفت: در اول دولت نهم تعداد کارگران بیمه شده تامین اجتماعی شش میلیون نفر بود که این تعداد هم اکنون به بالای 9 میلیون نفر رسیده است بنابراین باید گفت کارگران در بخش های مختلف اقتصادی فعال هستند و اختلافات کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن خود رسیده است.

احمدی نژاد ادامه داد: جهت گیری دولت نیز به سمت حمایت از کارگران و کارفرمایان است که در این رابطه یکی از بهترین اقدامات دولت ایجاد مشاغل جدید و تثبیت آن است در حال حاضر رابطه کارگران با دولت بسیار صمیمانه است و می توان گفت رشد اقتصادی بالا، صادرات و افزایش صادرات محصولات کشور حاصل عملکرد و تلاش کارگران بوده است.

رئیس جمهور در خصوص اینکه هم اکنون معاونت مطبوعاتی ارشاد برخلاف نظر وی از رسانه ها شکایت می کند و به آنها تذکرات خلاف قانون می دهد ، تصریح کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نمی تواند از رسانه ها شکایت کند ولی اگر تذکر می دهد خیلی سخت نیست.

ادامه دارد.