شرایط مذاکره نسبت به زمان صدور بیانیه تهران عوض شده است

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در ادامه نشست امروز دوشنبه خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی در رابطه با چراغ سبز کشورهای عضو 1+5 برای مذاکره با ایران گفت: ما دنبال چراغ سبز نیستیم و بر اساس واقعیت ها تصمیم می گیریم و آنها نیز بدون توجه به ایران نمی توانند تصمیم بگیرند زیرا ایران یک عامل موثر در مناسبات جهانی بوده و هر کسی رابطه خود را با ایران محدود کند یک فرصت را از خود دریغ کرده است.

رئیس جمهور افزود: ما معتقدیم در مذاکرات باید یک برنامه مشارکت همگانی و دراز مدت برای جهان طراحی کنیم تا همه کشورها بطور عادلانه در آن حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد : ما البته سابقه خوبی از مذاکره با غرب نداریم ولی امیدواریم آنها متوجه واقعیات جهان شده باشند البته در بین آنها نیز رقابت وجود دارد و متفرق هستند ولیکن امید داریم که نگاه آنها در مذاکرات جهانی باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره موضوع گفتگو با گروه 1+5 و اینکه آیا بیانیه تهران محور گفتگو قرار خواهد داشت یا نه گفت: مهمترین موضوع در گفتگو با 1+5 این است که آنها به ضرورت گفتگو رسیده باشند و بخواهند به واقع مسائل خود را از طریق گفتگو حل کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: بیانیه تهران پایه خوبی است اما شرایط نسبت به زمان صدور بیانیه مقداری عوض شده است. در زمان تنظیم بیانیه تهران شرط شده بود که آنها با ایران دشمنی نکنند ولی آنها دشمنی کردند و در این رابطه مسائل جدیدی نیز مطرح می باشد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعویق زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و احتمال ایجاد تورم انتظاری به واسطه آن گفت: ما این گونه فکر نمی کنیم و به عکس آن اعتقاد داریم البته اقلیتی دنبال بهره برداری های نامناسب از این طرح هستند اما چون برنامه های ما دقیق بوده و آنها از زمان بندی اجرا آگاهی ندارند تا امروز نتوانسته اند به نیات خود دست پیدا کنند ما نیز نگرانی خاصی از این بابت نداریم.

وی در ادامه درباره دیدارش با رئیس جمهور روسیه و نحوه مذاکرات گفت: چناچه بخواهیم متن مذاکرات را داشته باشید باید به متن مذاکرات در مرکز اسناد وزارت خارجه مراجعه کنید ولی فکر می کنم آن چیزی که باید از طرف ملت ایران در این مذاکرات گفته می شد منتقل شد. البته باید گفت که همکاری باید دوطرفه باشد ملت ایران هرگز علیه کشور روسیه وارد نشده است و لذا انتظار ندارد آنها نیزعلیه ایران وارد شوند.