عقب ماندگی صنعتی گیلان باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر دوشنبه در جمع مدیران استان اظهارداشت: با راه اندازی صنایع بزرگ بخشی از عقب ماندگیهای گذشته این استان جبران خواهد شد.

وی عنوان کرد: در دولت احمدی نژاد شرایطی ایجاد شد تا استان گیلان بتواند به سهم امروز خود در بخش صنعت دست یابد ولی با توجه به عقب ماندگی به جای مانده از گذشته نیازمند توجه ویژه و مساعدتهای لازم است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه از شاخصهای توسعه یافتگی هر کشوری رشد و توسعه صنعت آن کشور است، ابراز امیدواری کرد: طی چند سال اخیر با توجه به اقدامات ارزشمند و خوبی که در بخش صنعت انجام شده صنعت استان به رشد و تعالی خود برسد.

قهرمانی چابک در ادامه ضمن اشاره به مزیتهای استان برای سرمایه گذاری یادآورشد: قرار گرفتن در مسیر کریدو شمال به جنوب، داشتن مرزهای آبی و خاکی با کشورهای دیگر، وجود آزاد راه و راه آهن، داشتن بنادر بزرگ موقعیت و زمینه بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در استان فراهم کرده است.