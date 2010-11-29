محدودیت بنزین یارانه ای در اندونزی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی "آنتارا" در روز دوشنبه ، دولت هم اکنون توقف فروش بنزین یارانه ای به تمام خودروهای شخصی و حذف یارانه بنرین برای خودروهای شخصی تولید شده در سال 2005 و پس از آن را به عنوان دو گزینه مدنظر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، تنها خودروهای عمومی، خودروهای دو و سه محوره و ماهیگیران مشمول دریافت بنزین و سوخت یارانه ای می شوند.

وزیر هماهنگ کننده برای امور اقتصادی در این خصوص گفت: به زودی محدودیتهای مصرف بنزین یارانه ای باید اعمال شود در غیر این صورت میزان مصرف از حد مجاز پیش بینی شده در قانون بودجه 2010 تجاوز می کند.

"حتا راجاسا" افزود: گزینه های مطرح شده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از آنها به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد.

اجرای پروژه یارانه بنزین در اندونزی با اختصاص 10 درصد از مالیات کشور، به 89 میلیارد روپیه در سال 2010 رسیده است.

