۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

علیرضا حقیقی:

پنالتی اول سپاهان مشکوک بود/ دایی می‌داند چگونه تیم را از بحران خارج کند

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پنالتی مشکوک سپاهان روحیه تیمی ما را بهم ریخت و مسابقه ای که می توانستیم برنده باشیم را با شکستی سنگین واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی پس از شکست 4-1 مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود : ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در اکثر دقایق بازی در اختیار ما بود و می توانستیم تیم برتر میدان باشیم اما فوتبال غیر قابل پیش‌بینی است .

حقیقی اضافه کرد : ما بعد از زدن گل اول روحیه خیلی خوبی گرفتیم و کاملا بر بازی مسلط بودیم ولی پنالتی مشکوک سپاهان شرایط روحی ما را بهم ریخت و باعث شد تا تمرکزمان را برای ادامه بازی از دست بدهیم .

وی تاکید کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و با یک شکست این تیم نابود نمی شود و هواداران مطمئن باشند دوباره به شرابط ایده آل برمی گردیم و دایی می داند چگونه تیم را از بحران کنونی خارج کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان امیرقلعه نویی به پایان رسید.

