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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

40 طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

40 طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی احداث چهار طرح و بهره برداری از40 طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی با حضور معاون مهندسی سپاه پاسداران کشور در آخرین روز از هفته گرامیداشت بسیج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عصر دوشنبه طی مراسمی نمادین با حضور سردار جلایر در سلماس، عملیات اجرایی احداث چهار واحد ساختمان اداری سپاه شامل یک واحد در شهرهای سلماس و ماکو و دو واحد هم در ارومیه به صورت همزمان آغاز شد.

19 طرح در مهاباد، 10 طرح در بوکان، شش طرح در خوی، چهار طرح در سردشت و یک طرح در پلدشت از دیگر طرحهایی بود که در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

پایگاهها و حوزه های مقاومت بسیج ، واحدهای مسکونی مددجویی، مدارس پیش ساخته و خانه عالم از جمله این طرحها به شمار می رود.

برای اجرای این طرحها در مجموع بیش از 30 میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری از آنها دهها خانوار از مزایای آنها بهره مند شدند.

کد مطلب 1201044

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