۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۲

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی:

دشمنان با ناامیدی از جذب نخبگان علمی به ترور اساتید دانشگاه‌ها رو آوردند

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: شکست در عرصه سیاسی دیپلماتیک، ناامیدی از جذب نخبگان و سرعت گرفتن موتور پیشرفت علمی در دانشگاه‌های ایران اسلامی، دشمنان را به ترور اساتید سوق داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت شهادت استاد دانشگاه شهید بهشتی در یک اقدام تروریستی با اشاره به ترور و شهادت دکتر علی‌محمدی، یاد آور شد: بار دیگر دشمنان این مملکت در حین آشفتگی و سردرگمی، اقدام به ترور دوتن دیگر از دانشمندان هسته‌ای و اساتید دانشگاه کردند که منجر به شهادت دکتر مجید شهریاری و جراحت دکتر فریدون عباسی شد، تا شاید اینگونه به اهداف خود برسند غافل از اینکه خون این شهیدان موجب دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزت و سر بلندی هرچه بیشتر مردم این سرزمین و نیز رسوایی مدعیان دروغین غربی حقوق بشر خواهد شد.

این تشکل در بیانیه خود با محکوم کردن این اقدام تروریستی و لزوم پیگیری حقوقی و دیپلماتیک برای عدم تکرار این قبیل اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری و نیز محکومیت عوامل اصلی و پشت پرده اینگونه عملیات‌ها از سوی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه خواستار دستگیری و مجازات هرچه سریعتر عامل یا عاملان این حرکت ناجوانمردانه شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نسبت به ایجاد چتر امنیتی اطلاعاتی برای تامین امنیت نحبگان علمی کشور در مقابل اقدامات کور تروریستی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند تا عناصر تولید کننده علم و دانشمندان برجسته کشور در فضایی امن، حرکت علمی خود برای رسیدن به قله‌های بلند علمی-فنآوری و عزت هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران را روزافزون سازند.

به گزارش مهر، صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 مجید شهریاری و فریدون عباسی دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در دو حادثه جداگانه مورد سوء قصد قرار گرفتند که در این حادثه دکتر شهریاری به مقام شهادت نائل آمد و دکتر عباسی مجروح شد.

کد مطلب 1201047

