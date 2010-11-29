به گزارش خبرگزاری مهر، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت شهادت استاد دانشگاه شهید بهشتی در یک اقدام تروریستی با اشاره به ترور و شهادت دکتر علی‌محمدی، یاد آور شد: بار دیگر دشمنان این مملکت در حین آشفتگی و سردرگمی، اقدام به ترور دوتن دیگر از دانشمندان هسته‌ای و اساتید دانشگاه کردند که منجر به شهادت دکتر مجید شهریاری و جراحت دکتر فریدون عباسی شد، تا شاید اینگونه به اهداف خود برسند غافل از اینکه خون این شهیدان موجب دوام نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزت و سر بلندی هرچه بیشتر مردم این سرزمین و نیز رسوایی مدعیان دروغین غربی حقوق بشر خواهد شد.

این تشکل در بیانیه خود با محکوم کردن این اقدام تروریستی و لزوم پیگیری حقوقی و دیپلماتیک برای عدم تکرار این قبیل اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری و نیز محکومیت عوامل اصلی و پشت پرده اینگونه عملیات‌ها از سوی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه خواستار دستگیری و مجازات هرچه سریعتر عامل یا عاملان این حرکت ناجوانمردانه شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نسبت به ایجاد چتر امنیتی اطلاعاتی برای تامین امنیت نحبگان علمی کشور در مقابل اقدامات کور تروریستی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند تا عناصر تولید کننده علم و دانشمندان برجسته کشور در فضایی امن، حرکت علمی خود برای رسیدن به قله‌های بلند علمی-فنآوری و عزت هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران را روزافزون سازند.

به گزارش مهر، صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 مجید شهریاری و فریدون عباسی دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در دو حادثه جداگانه مورد سوء قصد قرار گرفتند که در این حادثه دکتر شهریاری به مقام شهادت نائل آمد و دکتر عباسی مجروح شد.