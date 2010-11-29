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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

دولت مکلف به افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های عمرانی شد

دولت مکلف به افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های عمرانی شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف به افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بارعایت قانون نحوه اجرای اصل 44 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 190 را با 166 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع مصوب کردند.

به موجب مصوب مجلس، دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقداماتی  را انجام دهد.
 
برخی از این مواد عبارتند از:
نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هرسه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرا پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد و روشهای اجرائی مناسب ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
 
همچنین دولت موظف است؛ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
 
نمایندگان با تصویب ماده 190، ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرا طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
 
در بند الحاقی این ماده نیز مصوب شد؛ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می شود از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
کد مطلب 1201050

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