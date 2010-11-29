700 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی عصر دوشنبه جمع خبرنگاران گفت: در پی اخبار دریافتی مبنی بر ورود کاروان اشرار به کویر جنوب استان، نیروهای یگان تکاوری 133 امام حسین(ع) به محل اعزام شدند.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و تبادل اخبار و اطلاعات و انجام کارهای اطلاعاتی، در نهایت ماموران با کاروان شتری به همراهی سه نفر از اشرار مسلح حامل مواد مخدر مواجه شدند که طی درگیری با آنان موفق به هلاکت یک نفر از اشرار و کشف و ضبط 426 کیلوگرم تریاک شدند.

وی عنوان کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهبندان نیز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری 405 مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند که راننده خودرو به علایم هشدار دهنده ماموران توجه نکرد و از محل متواری شد.

گودرزی ادامه داد: با تلاش ماموران، خودرو در محور نهبندان - زاهدان توقیف شد و در بازرسی از آن 88 کیلوگرم تریاک به دست آمد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی افزود: در چند عملیات دیگر نیز ماموران انتظامی استان 177 کیلوگرم تریاک و 9 کیلو و 500 گرم هروئین کشف کردند.