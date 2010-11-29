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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۶

سپهر حیدری:

پنالتی اشتباه کمر پرسپولیس را شکست

پنالتی اشتباه کمر پرسپولیس را شکست

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پنالتی اشتباهی که داور به سود تیم سپاهان اعلام کرد کمر تیم ما را شکست و اجازه نداد تا پیروز این مسابقه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری که پس از شکست 4-1 پرسپولیس مقابل سپاهان با خبرنگاران سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: نمی دانم درباره بازی چه صحبنی بکنم چون پنالتی اشتباه باعث شد از نظر روحی افت کنیم و مسابقه ای که می توانستیم در خانه برنده باشیم را با یک شکست سنگین عوض کردیم.

حیدری در مورد داوری این دیدار گفت : آقای قهرمانی داور بزرگی است و من همیشه به نظرات ایشان احترام گذاشتم ولی به نظر من پنالتی اول سپاهان مشکوک بود و بهتر است کارشناسان در این باره نظر بدهند.

وی در مورد دریافت 4 گل در این دیدار گفت: ما خوب بازی کردیم ولی زمانی که عقب افتادیم سعی کردیم بیشتر حمله کنیم و گل بزنیم و سپاهان روی ضد حملات موفق تر عمل کرد و توانست از خلاء مدافعین ما حداکثر استفاده را ببرد. 

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

کد مطلب 1201052

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