پنالتی اشتباه کمر پرسپولیس را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری که پس از شکست 4-1 پرسپولیس مقابل سپاهان با خبرنگاران سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: نمی دانم درباره بازی چه صحبنی بکنم چون پنالتی اشتباه باعث شد از نظر روحی افت کنیم و مسابقه ای که می توانستیم در خانه برنده باشیم را با یک شکست سنگین عوض کردیم.

حیدری در مورد داوری این دیدار گفت : آقای قهرمانی داور بزرگی است و من همیشه به نظرات ایشان احترام گذاشتم ولی به نظر من پنالتی اول سپاهان مشکوک بود و بهتر است کارشناسان در این باره نظر بدهند.

وی در مورد دریافت 4 گل در این دیدار گفت: ما خوب بازی کردیم ولی زمانی که عقب افتادیم سعی کردیم بیشتر حمله کنیم و گل بزنیم و سپاهان روی ضد حملات موفق تر عمل کرد و توانست از خلاء مدافعین ما حداکثر استفاده را ببرد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.