لوح فشرده آسیبهای پیش روی جامعه اسلامی در لرستان توزیع شد

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: 155 لوح فشرده انحرافات و آسیبهای پیش روی جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه ها و اندیشه های امام خمینی(ره) در سطح استان لرستان توزیع شد.

وی با تشریح اهداف توزیع این لوحهای فشرده، بیان داشت: این لوحها در راستای طرح تقویت و تجهیز کتابخانه های تخصصی حوزه دین در دبیرستانهای علوم ومعارف اسلامی و کتابخانه های روستایی روحانیون مستقر توزیع شده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این اقدام با هدف تغذیه فکری و در راستای آشنا سازی جوانان و نوجوانان با انحرافات و آسیبهای پیش رو در جامعه صورت گرفت.