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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

خرم آبادی:

لوح فشرده آسیبهای پیش روی جامعه اسلامی در لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از توزیع لوح فشرده آسیبهای پیش روی جامعه اسلامی در این استان خبر داد.

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: 155 لوح فشرده انحرافات و آسیبهای پیش روی جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه ها و اندیشه های امام خمینی(ره) در سطح استان لرستان توزیع شد.

وی با تشریح اهداف توزیع این لوحهای فشرده، بیان داشت: این لوحها در راستای طرح تقویت و تجهیز کتابخانه های تخصصی حوزه دین در دبیرستانهای علوم ومعارف اسلامی و کتابخانه های روستایی روحانیون مستقر توزیع شده است.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این اقدام با هدف تغذیه فکری و در راستای آشنا سازی جوانان و نوجوانان با انحرافات و آسیبهای پیش رو در جامعه صورت گرفت.

کد مطلب 1201056

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