آمریکا با دادگاه حریری درپی غلبه بر مقاومت و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" تاکید کرد: مقاومت لبنان همانند کوهی استوار است و فشارها، مصوبه ها و دادگاههای بین المللی نمی تواند گزندی به آن وارد کند.

وی افزود: مقاومت با پشتوانه قدرت مردمی، سیاسی و نظامی اش قادر است که دستاوردهای خود را حفظ کند و به دفاع از مردم و مبارزان بپردازد.

قاووق تصریح کرد: آمریکا قصد دارد که با استفاده ابزاری از دادگاه بین المللی بر مقاومت لبنان و سوریه غلبه کند، زیرا این دو در برابر طرحهای آمریکا و صهیونیستها در منطقه ایستاده اند.

معاون شورای اجرائی حزب الله بیان داشت: آمریکا خواهان تسریع در صدور حکم دادگاه بین المللی برای رویارویی جدید با مقاومت است و این فرصتی برای مقاومت است تا بر نفوذ آمریکا در لبنان غلبه کند.

وی افزود: آمریکا در لبنان به دنبال تامین منافع اسرائیل است و هر که تفکری مخالف آن دارد سخت در اشتباه است. مواضع غرب به طور کلی و آمریکا به طور خاص درباره عدالت طلبی حذف سلاح مقاومت و خدمت به رژیم صهیونیستی است.

قاووق تاکید کرد: مقاومت از این بحران پیروز و سربلند بیرون خواهد آمد.