به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 191 مقرر کردند، پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایحه بودجه سنواتی با رعایت موارد خاص امکان پذیر باشد.
به موجب این ماده عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
همچنین به موجب تبصره ای از این بند؛ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیستمحیطی را در ششماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملکداراییهای سرمایهای خود اعلام نماید.
در بند دیگری از این ماده مطرح شد که مبادله موافقتنامههای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار دردوران برنامه انجام میپذیرد این موافقتنامهها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامهها نیز درج میگردد.
در تبصره ای از این ماده آمده است: اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای برای سالهای باقی مانده اجرا طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده(ج) مصوب کردند؛ موافقتنامههایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.
در بند دیگری؛ مبادله موافقتنامههای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران میرسد.
همچنین در بند الحاقی از این ماده؛ معاونت موظف است خلاصهای از جمعبندی گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تامین مالی میشود، بهاستثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
در بند الحاقی دوم آمده است : تصویب طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد.
در ادامه تصریح شده است: اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیشبینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میگردد و اعتبارات پیشبینی شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیشبینی شده مجاز است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 165 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع ماده 191 را به تصویب رساندند.
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