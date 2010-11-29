بسکتبال دانشجویان آزاد کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هشت تیم بسکتبال از واحدهای دانشگاهی استان های گیلان و مازندران با هم به رقابت خواهند پرداخت .

دانشجویان بسکتبالیست پسر از دانشگاه آزاد واحدهای رشت، نور، قائمشهر، انزلی، آمل، لاهیجان، سوادکوه و ساری در این دوره از مسابقات حضور دارند.

تیمهای بسکتبال حاضر در این دوره از مسابقات به دو گروه چهار تیمی تقسیم شده و تیمها به صورت دوره ای با هم به رقابت خواهند پرداخت.

تاکنون چهار بازی در قالب این دوره از مسابقات انجام شده و دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای رشت، قائمشهر، آمل و ساری توانستند اولین بازی خود را با پیروزی به اتمام برسانند.

مسابقات دوره قبل بستکبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه با قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایان یافته بود.