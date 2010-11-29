سازمان کنفرانس اسلامی مرکز‎ ‎مطالعات گردشگری جهان اسلام تشکیل دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که در تهران به سر میبرد، امروز دوشنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.
منوچهر متکی در این ملاقات با اشاره به هجمههای سازماندهی شده علیه اسلام و ارزشهای اسلامی از تلاشهای سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با این توطئهها تقدیر کرد.
وی افزود: این تلاشها موجب ارتقای جایگاه سازمان در جهان شده و با حمایتهای کشورهای اسلامی از تلاشهای سازمان کنفرانس اسلامی، مسلمانان احساس میکنند که تریبون قوی برای حمایت از ارزشهای اسلامی وجود دارد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: کسانی که هر روز با یک توطئه جدید تلاش میکنند از دری برای مخالفت با جهان اسلام وارد شوند، راه به جایی نمیبرند و باید سیاستها و رویکردهای خود را تغییر دهند.
وی با اشاره به آیه شریفه نزول قرآن و حفظ آن توسط قادر متعال اظهار کرد: کسانی که خیال میکنند با سوزاندن نسخ قرآن کریم، میتوانند پیام قرآن را از بین ببرند، دچار توهم هستند.
متکی با اشاره به ایستادگی جهان اسلام و سازمان کنفرانس اسلامی که غربیها را مجبور به مخالفت با اهانت به مقدسات اسلامی و متوقف کردن این عمل شنیع کرد، افزود: این توطئههای سازماندهی شده، ضرورت ایجاد ساز و کارهای نهادینه شده در سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با این توطئهها را ایجاد میکند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت فعالتر شدن سازمان کنفرانس اسلامی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری اظهار کرد: جایجای جهان اسلام و منطقه محل تولد ادیان الهی از جمله اسلام و آکنده از ظرفیتهای مختلف و متنوع برای معرفی خود به جهانیان است.
وی حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را ارزشمند خواند و افزود: گردشگری در فرهنگ اسلامی مجرای بسیار مهمی برای معرفت و تولید شناخت است و تمرکز بر این فعالیتها برای معرفی اسلام واقعی مهم است.
متکی ارتباط مردم با مردم را از جلوههای اینگونه فعالیتها و در گام نخست تقویت ارتباط مسلمانان با مسلمانان را مهم دانست.
وزیر امور خارجه همچنین بر اهمیت ساماندهی سفرهای منطقهای گردشگری در قالب سازمان کنفرانس اسلامی و ایجاد تسهیلات کنسولی میان کشورها برای افزایش رفت و آمد میان کشورهای اسلامی تاکید و پیشنهاد ایجاد مرکز مطالعات گردشگری در جهان اسلام را مطرح کرد.
متکی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری و حمایت از فعالیتهای سازمان کنفرانس اسلامی در کلیه زمینهها مورد تاکید قرار داد.
احسان اوغلو نیز در این دیدار از حمایتهای مستمر جمهوری اسلامی ایران از سازمان کنفرانس اسلامی و نقش ارزنده آن در فعالیتهای مختلف تقدیر کرد.
وی با تشریح فعالیتهای سازمان در مقابله با اسلامهراسی، توهین به ارزشهای اسلامی و مسائل جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین، حمایتهای جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم خواند و فعالتر شدن کشورهای عضو را در تحقق اهداف این سازمان ضروری و اساسی توصیف کرد.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تصریح کرد که اسلام هراسی، توهین به ارزشهای اسلامی و ایجاد تنفر از اسلام در غرب در دستور کار قرار گرفته است و مقابله با این امر پشتیبانی و اقدامات جمعی و نهادینه همه کشورهای اسلامی را میطلبد.
احسان اوغلو با تاکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان کنفرانس اسلامی در جهت منافع امت و کشورهای اسلامی است، گردشگری را یک فعالیت حیاتی برای اعضای این سازمان دانست.
وی با اشاره به تجربه، جمعیت و ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران در گردشگری، تشویق و ارتقای گردشگری در جهان اسلام را در جهت توسعه و شناخت متقابل این کشورها مهم خواند.
در این دیدارهمچنین پیرامون نقش سازمان کنفرانس اسلامی در صحنه بینالمللی به ویژه ضرورت ایفای نقش بیشتر متناسب با شان این سازمان در سازمان ملل متحد تبادل نظر شد.
