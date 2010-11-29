سازمان کنفرانس اسلامی مرکز‎ ‎مطالعات گردشگری جهان اسلام تشکیل دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که در‎ ‎تهران به سر می‌برد، امروز دوشنبه ‏با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران ‎دیدار و گفتگو کرد‎.

منوچهر متکی در این ملاقات با اشاره به هجمه‌های سازماندهی شده علیه‎ ‎اسلام و ارزش‌های اسلامی از تلاش‌های سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با این‎ ‎توطئه‌ها تقدیر کرد‎.

وی افزود: این تلاش‌ها موجب ارتقای جایگاه سازمان‎ ‎در جهان شده و با حمایت‌های کشورهای اسلامی از ‏تلاش‌های سازمان کنفرانس اسلامی،‎ ‎مسلمانان احساس می‌کنند که تریبون قوی برای حمایت از ‏ارزش‌های اسلامی وجود دارد‏‎.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: کسانی که هر روز با یک‎ ‎توطئه‌ جدید تلاش می‌کنند از دری برای مخالفت با ‏جهان اسلام وارد شوند، راه به جایی‎ ‎نمی‌برند و باید سیاست‌ها و رویکردهای خود را تغییر دهند‎.

‎وی با اشاره به آیه شریفه نزول قرآن و حفظ آن توسط‎ ‎قادر متعال اظهار کرد: کسانی که خیال می‌کنند با ‏سوزاندن نسخ قرآن کریم، می‌توانند‎ ‎پیام قرآن را از بین ببرند، دچار توهم هستند‎.

متکی با اشاره به ایستادگی جهان اسلام و سازمان‏‎ ‎کنفرانس اسلامی که غربی‌ها را مجبور به مخالفت با ‏اهانت به مقدسات اسلامی و متوقف‏‎ ‎کردن این عمل شنیع کرد، افزود: این توطئه‌های سازماندهی شده، ‏ضرورت ایجاد ساز و‎ ‎کارهای نهادینه شده در سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با این توطئه‌ها را ایجاد‎ ‎می‌کند‎.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن سازمان‎ ‎کنفرانس اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ‏گردشگری اظهار کرد: جای‌جای جهان‏‎ ‎اسلام و منطقه محل تولد ادیان الهی از جمله اسلام و آکنده از ‏ظرفیت‌های مختلف و‏‎ ‎متنوع برای معرفی خود به جهانیان است‎.

وی حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از فعالیت‌های‎ ‎اجتماعی و فرهنگی را ارزشمند خواند و افزود: ‏گردشگری در فرهنگ اسلامی مجرای بسیار‎ ‎مهمی برای معرفت و تولید شناخت است و تمرکز بر این ‏فعالیت‌ها برای معرفی اسلام‏‎ ‎واقعی مهم است‏‎.

متکی ارتباط مردم با مردم را از جلوه‌های اینگونه‎ ‎فعالیت‌ها و در گام نخست تقویت ارتباط مسلمانان با ‏مسلمانان را مهم دانست‎.

وزیر امور خارجه همچنین بر اهمیت ساماندهی سفرهای‎ ‎منطقه‌ای گردشگری در قالب سازمان کنفرانس ‏اسلامی و ایجاد تسهیلات کنسولی میان‎ ‎کشورها برای افزایش رفت و آمد میان کشورهای اسلامی تاکید ‏و پیشنهاد ایجاد مرکز‎ ‎مطالعات گردشگری در جهان اسلام را مطرح کرد‎.

متکی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری و‏‎ ‎حمایت از فعالیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی ‏در کلیه زمینه‌ها مورد تاکید قرار‎ ‎داد.

‎احسان اوغلو نیز در این دیدار از حمایت‌های مستمر‏‎ ‎جمهوری اسلامی ایران از سازمان کنفرانس اسلامی و ‏نقش ارزنده‌ آن در فعالیت‌های‎ ‎مختلف تقدیر کرد‎.

وی با تشریح فعالیت‌های سازمان در مقابله با‏‎ ‎اسلام‌هراسی، توهین به ارزش‌های اسلامی و مسائل ‏جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین،‎ ‎حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم خواند و فعال‌تر ‏شدن کشورهای عضو را در‏‎ ‎تحقق اهداف این سازمان ضروری و اساسی توصیف کرد‎.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تصریح کرد که‎ ‎اسلام‌ هراسی، توهین به ارزش‌های اسلامی و ایجاد تنفر ‏از اسلام در غرب در دستور کار‎ ‎قرار گرفته است و مقابله با این امر پشتیبانی و اقدامات جمعی و نهادینه ‏همه‌‏‎ ‎کشورهای اسلامی را می‌طلبد‎.

احسان اوغلو با تاکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی‎ ‎و اجتماعی سازمان کنفرانس اسلامی در جهت منافع ‏امت و کشورهای اسلامی است، گردشگری‎ ‎را یک فعالیت حیاتی برای اعضای این سازمان دانست‎.

وی با اشاره به تجربه، جمعیت و ظرفیت بالای جمهوری‎ ‎اسلامی ایران در گردشگری، تشویق و ارتقای ‏گردشگری در جهان اسلام را در جهت توسعه و‏‎ ‎شناخت متقابل این کشورها مهم خواند‎.

در این دیدارهمچنین پیرامون نقش سازمان کنفرانس‎ ‎اسلامی در صحنه‌ بین‌المللی به ‌ویژه ضرورت ایفای ‏نقش بیشتر متناسب با شان این‎ ‎سازمان در سازمان ملل متحد تبادل نظر شد‎.