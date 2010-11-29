مسئولیت ترورهای امروز متوجه کشورهای اروپایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ترور کور و ناجوانمردانه دو استاد ایرانی که صبح روز دوشنبه هشتم آذرماه 89 در تهران صورت گرفت را مصداق و نمونه بارزی از تروریسم دانسته و آن را محکوم می‌کند.

در بیانیه این ستاد آمده است: این ستاد بار دیگر با استناد به روابط گروهکهای تروریستی با برخی از کشورهای اروپایی به شدت به جامعه اروپا هشدار می‌دهد که به لحاظ حمایت وسیع آنان از اینگونه اعمال تروریستی مسئولیت سنگینی متوجه آنان است.

این تروریسم محصول همکاری رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های امنیتی اروپایی و سیاستهای غیرانسانی و ضد حقوق بشری در کشورهای غربی است که به صورت ظاهری و نمایشی برای حقوق بشر سینه چاک می‌کنند.

همچنین دولت بریتانیا مسئولیت سنگینی برعهده دارد زیرا رئیس MI6 هفته گذشته به طور صریح اعلام داشته است که مبارزه با مسأله انرژی هسته‌ای و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران نیاز به مبارزه امنیتی دارد!

این چنین ترورهای ضدانسانی که از نگاه هر انسان آزاده ای مردود و نیز مغایر با مبانی و اصول حقوق بشری مطروحه در اسناد بین‌المللی است مسئولیت سنگینی برای کشورهایی که حامی این تروریستها هستند به همراه دارد. از این رو ستاد حقوق بشر حق اقدامات قانونی داخلی و بین‌المللی را برای محکومیت مسببین این اقدام تروریستی محفوظ می‌داند.

ستاد حقوق بشر به خانواده محترم دکتر شهریاری تسلیت عرض می‌نماید و از درگاه خداوند متعال سلامتی جناب آقای دکتر عباسی و سایر مجروحان این حادثه تاسف بار را مسألت دارد.

ترور دانشمندانی که در حوزه‌های علمی عام مشغول به تلاش هستند از هر جهت محکوم و مردود است چرا که نتیجه تلاش دانشمندان خدمت به بشریت است وترور آنان در واقع محروم ساختن جامعه جهانی از دانش آنان محسوب می‌شود.

بی شک ملت ایران و سایرملتهای جهان به خصوص جامعه علمی جهانی نگران این اعمال وحشیانه جدید غربی هستند و بدون شک همه آنها این جنایت ضد بشری را محکوم می‌کنند.