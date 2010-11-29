ارائه برنامه اجرایی وزارتخانه ها 6 ماه پس از تصویب برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس عصر روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه با تصویب ماده 193 مقرر کردند؛ بسته های اجرایی کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس ارائه شود تا مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار گیرد.

در تبصره ای از این ماده، تصریح شده است، بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته یا خوشه ای از پروژه های متجانس به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در آید.



نمایندگان مجلس ماده 193 را با 169 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

