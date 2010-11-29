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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

1600 نفر عضو کانون زبان لرستان هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کانون زبان استان لرستان از عضویت بیش از یک هزار و 600 نفر در این کانون خبر داد.

غلامرضا سیاهپوش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با تلاشی که همکاران ما در کانون زبان انجام داده اند در حال حاضر بالغ یک هزار و 696 نفر عضو کانون هستند.

وی با تشریح فعالیهای کانون زبان استان لرستان، یادآور شد: در حال حاضر 18 مدرس کار آموزش را در این کانون بر عهده دارند.

مدیر کانون زبان استان لرستان یادآور شد: در کنکور سال گذشته نفرات اول مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جزء اعضاء فعال کانون زبان بوده اند که این نشانه موفقیت این مرکز بوده است.

سیاهپوش با اشاره بهبرنامه های در دستور کار برای توسعه این کانون، خاطر نشان کرد: کانون زبان لرستان به زودی در رشته های فرانسه و عربی نیز ثبت نام خواهد کرد.

کد مطلب 1201068

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