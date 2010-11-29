به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 195 مقرر کردند؛ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

به موجب این ماده؛ دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.



براساس این ماده؛ در اجرا بند(32) سیاست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



نمایندگان مجلس با 175 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رساندند.

