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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۲

برای استقبال از احمدی نژاد؛

100 دستگاه اتوبوس به ساری اعزام می شود

100 دستگاه اتوبوس به ساری اعزام می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر بابل گفت: بیش از 100 دستگاه اتوبوس و مینی بوس رایگان برای اعزام مردم بابل جهت حضور در سخنرانی با رئیس جمهور تجهیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، غفار آری عصر دوشنبه در جلسه اضطراری حمل و نقل پایانه‌ها و سازمان اتوبوسرانی بابل اظهار داشت: برای ملاقات مردمی بابل با رئیس جمهور و اعزام آنها به ساری از ساعت هفت صبح فردا کلیه وسایل نقلیه مورد نیاز در میدان ولایت بابل مستقر می‌شود.

وی بیان داشت: بر این اساس در مرحله اولیه بیش از 100دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای اعزام مردم ولایتمدار بابل به ساری در میدان ولایت این شهر مستقر شده است.

آری تصریح کرد: در صورت نیاز و استقبال زیاد مردم بر تعداد وسایل نقلیه حمل و نقل درون شهری بابل افزوده می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر بابل افزود: در حال حاضر برای تسهیل در رفت و آمد مردم بابل به ساری سازمان حمل و نقل پایانه‌ها، سازمان اتوبوسرانی تاکسیرانی در بابل آماده باش هستند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین سفر استانی، ساعت 10 صبح سه شنبه نهم آذر ماه در استادیوم شهید متقی ساری، سخنرانی می کند.

کد مطلب 1201074

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