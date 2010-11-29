100 دستگاه اتوبوس به ساری اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، غفار آری عصر دوشنبه در جلسه اضطراری حمل و نقل پایانه‌ها و سازمان اتوبوسرانی بابل اظهار داشت: برای ملاقات مردمی بابل با رئیس جمهور و اعزام آنها به ساری از ساعت هفت صبح فردا کلیه وسایل نقلیه مورد نیاز در میدان ولایت بابل مستقر می‌شود.

وی بیان داشت: بر این اساس در مرحله اولیه بیش از 100دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای اعزام مردم ولایتمدار بابل به ساری در میدان ولایت این شهر مستقر شده است.

آری تصریح کرد: در صورت نیاز و استقبال زیاد مردم بر تعداد وسایل نقلیه حمل و نقل درون شهری بابل افزوده می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر بابل افزود: در حال حاضر برای تسهیل در رفت و آمد مردم بابل به ساری سازمان حمل و نقل پایانه‌ها، سازمان اتوبوسرانی تاکسیرانی در بابل آماده باش هستند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین سفر استانی، ساعت 10 صبح سه شنبه نهم آذر ماه در استادیوم شهید متقی ساری، سخنرانی می کند.