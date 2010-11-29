مراسم تقدیر از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید سجادی با اشاره به تعویق افتادن زمان برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان و جشن ورزشی کاروان قربان تا غدیر اعزامی به شانزدهمین دوره بازی هایی آسیایی گوانگجو،علت این تغییر زمانی را خستگی مفرط ورزشکاران و کادر اجرایی ، تعطیلی مصوب از سوی هیات محترم دولت به دلیل آلودگی هوای تهران و نامساعد بودن شرایط جوی و باقی ماندن تقریبا دو گروه از ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی اعلام کرد.

وی با منطقی خواندن این تغییر زمانی، برای برگزاری این مراسم اظهار داشت: زمان جدید مراسم مذکور متعاقبا از طریق روابط عمومی سازمان تربیت بدنی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سجادی افزود:سازمان تربیت بدنی از هر نظر آمادگی برگزاری این جشن را دارد و تمامی مقدمات کار هم اکنون آمده است تا با مشخص شدن زمان جدید مراسم جشن قربان تا غدیر از قهرمانان تجلیل کنیم.

وی گفت: تمامی سکه های مورد نظر برای اهدا به قهرمانان از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی برگزاری این مراسم آماده شده است و انشاالله در همان مراسم به افتخار آفرینان ایران اسلامی اهدا خواهد شد.