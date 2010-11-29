۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

سجادی خبر داد :

مراسم تقدیر از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی به تعویق افتاد

معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی از به تعویق افتادن زمان برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان و جشن ورزشی کاروان قربان تا غدیر اعزامی به شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید سجادی با اشاره به تعویق افتادن زمان برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان و جشن ورزشی کاروان قربان تا غدیر اعزامی به شانزدهمین دوره بازی هایی آسیایی گوانگجو،علت این تغییر زمانی را خستگی مفرط ورزشکاران و کادر اجرایی ، تعطیلی مصوب از سوی هیات محترم دولت به دلیل آلودگی هوای تهران و نامساعد بودن شرایط جوی و باقی ماندن تقریبا دو گروه از ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی اعلام کرد.

وی با منطقی خواندن این تغییر زمانی، برای برگزاری این مراسم اظهار داشت: زمان جدید مراسم مذکور متعاقبا از طریق روابط عمومی سازمان تربیت بدنی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سجادی افزود:سازمان تربیت بدنی از هر نظر آمادگی برگزاری این جشن را دارد و تمامی مقدمات کار هم اکنون آمده است تا با مشخص شدن زمان جدید مراسم جشن قربان تا غدیر از قهرمانان تجلیل کنیم.

وی گفت: تمامی سکه های مورد نظر برای اهدا به قهرمانان از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی برگزاری این مراسم آماده شده است و انشاالله در همان مراسم به افتخار آفرینان ایران اسلامی اهدا خواهد شد.

