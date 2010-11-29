اسرائیل یک رژیم تروریستی است/ هشدار نسبت به ماجراجویی صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از حضور در دفتر معاون رئیس جمهور سوریه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد دیدارش با بشار اسد و موضوع انتشار اسناد ویکی لیکس پاسخ داد.

لاریجانی محور گفتگوهای خود را با بشار اسد روابط دوجانبه عنوان کرد و گفت: چالش های مهم منطقه ایجاب می کند که ما همواره با کشور سوریه ارتباط داشته باشیم.

وی همچنین افزود: کمک به دولت عراق از جمله نقاط مشترک ما و سوریه است که در این زمینه همکاری ها موثر خواهد بود.

لاریجانی با بیان این مطلب که نگاه دو کشور برای ایجاد ثبات در لبنان مشترک است افزود: تلاش ما این است که مقاومت در لبنان پایدار بماند.

وی در ادامه به محکومیت اقدام تروریستی پرداخت و گفت: حدس می زنیم اقدام تروریستی امروز ریشه در رژیم صهیونیستی داشته باشد و خوب است که همه کشورها بدانند این رژیم همانطور که امام فرمود یک غده سرطانی در منطقه است که با این اعمال ماهیت خود را به خوبی نشان می دهد.

رئیس مجلس اینگونه ترورها را ناشی از عجز اسرائیل عنوان کرد و گفت: اسرائیل از این رفتار پشیمان خواهد شد.

لاریجانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در موضوع انتشار اسناد ویکی لیکس گفت: اسناد ویکی لیکس از نظر ما دقیق نیستند و باید احتمال داد کشورهایی که دشمن ثبات در منطقه هستند، برای اختلاف افکنی این سخنان را مطرح می کنند.

وی همچنین افزود: اگر امریکایی ها جرات حمله به ایران را داشتند نیاز به اجازه گرفتن از امارات و عربستان نداشتند.

وی همچنین نسبت به رفتارهای ماجراجویانه اسرائیل هشدار داد و گفت: ما و دولت سوریه در مورد مقاومت در برابر اسرائیل یک مشی مشترک داریم و شما شاهد هستید که تئوری های دیگر در مورد فلسطین هیچ وقت به نتیجه نرسیده است، علت آن هم این است که اسرائیل یک رژیم تروریستی است و حاضر نیست حقوق ملت فلسطین را رعایت کند.

رئیس مجلس در پایان نشست خبری خود از دولت به مردم سوریه برای اجلاس مجمع مجالس آسیایی تشکر کرد و گفت: خوب است که کشورهای آسیایی روی توان خود برای توسعه امنیت و ثبات سرمایه گذاری کنند.

لاریجانی بعد از این نشست برای زیارت حرم حضرت زینب عازم زینبیه دمشق شد.