مانور زلزله در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در مانور زلزله که بصورت نمادین در هنرستان کار و دانش بیرجند برگزار شد، گفت: آموزش در جلوگیری از خسارات مالی و جانی نقش بسیار مهمی دارد.

سید علیرضا موسوی نژاد بیان داشت: از ابتدای مهر ماه امسال بحث آموزش را در مدارس استان آغاز و لوح فشرده و برشور آموزشی در این زمینه نیز در مدارس استان توزیع شده است.

وی شعار امسال مانور زلزله را ' آموزش، آمادگی و پناهگیری' عنوان کرد و اظهار داشت: این مانور در تمامی مدارس استان به اجرا درآمد.

موسوی نژاد مهمترین بحث در حفظ سلامت انسان را آموزش در زمینه پناهگیری در مکانهای مطمئن دانست و ادامه داد: آموزشها در طول سال تحصیلی تداوم دارد و خروج از مولفه زلزله شرط اساسی است.

فرماندار نهبندان نیز در مراسم اجرای مانور زلزله این شهرستان اظهار داشت: آموزش راهکارهای زمان وقوع بلایای طبیعی برای آحاد جامعه نیازی ضروری و مهم است.

وی با بیان اینکه برگزاری مانورهای آموزشی و کلاس‌های آموزشی مختلف زلزله سبب ایجاد آمادگی در بین مردم و آموزش برخورد با وقایع زمان بحران می‌ شود، گفت: این گونه مانورها و آموزش‌ها باید به طور مستمر در سطح مدارس، دستگاه های دولتی و در بین مردم برای آمادگی کامل آنان در سطح شهرستان برگزار شود.

فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه در زمان وقوع زلزله بیشتر تلفات به دلیل عدم آگاهی و آموزش‌های لازم مردم صورت می ‌گیرد، ادامه داد: برای آمادگی و مقابله با شرایط سخت زمان وقوع بلایای طبیعی به ویژه زلزله باید تمامی آموزش‌ها و اقدامات امداد و نجات به افراد ارائه داده شود.

معاون فرماندار شهرستان فردوس نیز در مانور این شهرستان با اشاره به اینکه کشور ایران روی گسل زلزله قرار دارد و جزو کشورهای زلزله‌ خیز است، گفت: تاکنون هیچ کشوری نتوانسته است زلزله را پیش ‌بینی کند، از این رو باید راهکارهایی را در پیش بگیریم که از طریق مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، پناه‌گیری صحیح و ارائه آموزش‌های لازم، خسارت‌های ناشی از زلزله را به حداقل برسانیم.

محمدعلی جوان افزود: دانش ‌آموزان از جمله افرادی هستند که در زمان حضور در مدرسه بیشتر از سایر افراد در معرض آسیب قرار دارند و در صورت بروز زلزله صدمات بیشتری متوجه آنها است از این رو باید آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان داده شود تا با رعایت مسائل ایمنی، خسارت و تلفات ناشی از زلزله را کاهش دهیم.

فرماندار سربیشه نیزدر مانورزلزله این شهرستان اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن این شهرستان در معرض انواع مختلف حوادث طبیعی، آمادگی همگانی به منظور مقابله با بحران برای همه افراد جامعه یک ضرورت بسیار مهم است.

سیدعلیرضا حسینی افزود: هدف از برگزاری مانورها تمرین عملی راه‌های کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله است که برنامه‌ریزی و فراهم کردن امکانات و کمک‌های اولیه برای امدادرسانی سریع به حادثه ‌دیدگان، کم ‌کردن و جلوگیری از آثار این بلایای طبیعی از وظایف مهم شورای بحران شهرستان است.‌

مانور سراسری زلزه در سایر شهرستانهای استان در سطح مدارس و دستگاه های دولتی نیز اجرا شد.