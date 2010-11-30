خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: سال ها پیش و آن زمان که در این فوتبال فقط دو تیم حضور داشتند، سقف آرزوهای ما هواداران پرسپولیس و استقلال بسیار بلندتر از این بود که پیروزی بر تیم های داخلی برایمان به یک آرزو تبدیل شود. پیش تر از اینکه سپاهانی در این فوتبال ظهور کند تیم های مثل بهمن و کشاورز قدعلم کردند اما افتخار و عظمت سرخابی ها که برخاسته از این مردم و مال آنها بودند، اجازه نداد که فوتبال مردمی این آب و خاک زیر سوال برود.

اینکه یک قطب به قطب های این فوتبال اضافه شود بدین معنی نیست که قطب های اصلی لگدمال شوند تا قطب های دیگر جانشین شوند ضمن اینکه در همه جای دنیا، فوتبال دو قطبی و نهایتا سه قطبی است. در اسپانیا و در لالیگا، جز تیم های رئال مادرید و بارسلونا، تیم دیگری نمی تواند داعیه قهرمانی داشته باشد و اگر در مقطعی تیمی مثل والنسیا قد علم می کند و یا سویا، اینها مقطعی هستند. در انگلستان منچستریونایتد و آرسنال قطب هستند و تیمی مثل چلسی هم با به خدمت گرفتن بازیکنان و مربیان تراز اول، خود را به جمع آنها اضافه می‌کند اما از قدرت آن دو تیم قبلی کاسته نمی شود که بلکه قوی تر هم می شوند.

در آلمان فقط یک قطب وجود دارد و آن هم بایرن مونیخ است و تیم های مثل دورتموند، شالکه، ولفسبورگ و .. به طور گذری می آیند و می روند. در ایتالیا هم اگر کالچوپولی پیش نمی آمد، فقط میلان و یوونتوس قطب بودند. اما در فوتبال ما به جای اینکه قطبی به فوتبال اضافه شود، قطب های اصلی که همانا موفقیت تیم های ملی ما همواره مرهون قدرتمند بودن آنهاست، به زیر کشیده می شوند تا تیم هایی مثل سپاهان و ذوب آهن در فوتبال به عنوان قطب مطرح شوند.

آنچه مرا بر آن داشت این مطلب را به رشته تحریر درآورم، شکست مفتضحانه 4 بر یک پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان بود. در اینکه سپاهان در این دیدار مزد خوب بازی کردن خود را گرفت تردیدی نیست اما واقعا فاصله فوتبال این دو تیم اینقدر است؟ آیا براستی سپاهان با ارائه یک فوتبال منطقی و هجومی به این تعداد گل دست پیدا کرد و یا کادر مربیگری پرسپولیس با تعویض های اشتباه و اساسا با اتخاذ بدترین شیوه بازی در این شکست نقش داشت؟

حبیب کاشانی که پیش از این یک بار موفق شده با پرسپولیس و با افشین قطبی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند این بار این تیم را در بد مخمصه ای قرار داده است. اساسا به نظر نگارنده به عنوان یک هوادار قدیمی فوتبال، انتخاب علی دایی به عنوان کسی که با لجبازی هایش، تیم ملی فوتبال ایران را براحتی از حضور در جام جهانی 2010 محروم کرد برای سرمربیگری این تیم یک اشتباه محض بود.

این تیم چند سال قبل با مربیگری آری هان و مصطفی دنیزلی، یادآور سال های خوب پرسپولیس در دهه های 50 و 60 بود. امروز این تیم در حد محلات هم فوتبال ارائه نمی کند آنگاه مدیرعامل این باشگاه از هواداران عذرخواهی می کند و نبود بازیکنان مصدوم و محروم را عامل شکست تیمش معرفی می کند.

باید گفت آقای کاشانی، اندکی و فقط اندکی به شعور هوادار فوتبال احترام بگذار و هر بار بحث داوری را پیش نکش. پرسپولیس تا قبل از ضربه پنالتی می توانست بارها و بارها دروازه اش توسط مهاجمان سپاهان فرو بریزد و اگر درخشش علیرضا حقیقی نبود معلوم نبود بر سر پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال ایران در ورزشگاهی که حتی تیم بزرگی مثل استقلال هم با هراس بازی می کرد، چه می آمد.

باید گفت اگر پرسپولیس آن دفعه قهرمان لیگ شد به دلیل حضور تاثیرگذار مرد پشت پرده ای چون حمید استیلی بود که بهترین نفرات را جذب کرد تا افشین قطبی با دست پر به مصاف حریفان بود. بازیکنانی مثل محسن خلیلی، عباس آقایی، حسن رودباریان، نبی الله باقری ها، محمد نصرتی، سپهر حیدری و... به خدمت گرفته شدند تا این تیم با وجود حتی کسر 6 امتیاز ، قهرمان لیگ برتر ایران شود.

علی دایی که از حمایت بی کم و کاست کاشانی برخوردار است به راحتی عذر محسن خلیلی را از پرسپولیس می خواهد، شرایط خداحافظی کریم باقری را فراهم می آورد، وحید هاشمیان را که بی‌تمایل به حضور در این تیم نبود را با بیان اینکه "نیازی به این بازیکن ندارد" از نزدیک شدن به پرسپولیس دور می کند، علی کریمی و مهدوی کیا که می توانستند تحت شرایطی به عضویت این تیم درآیند را جذب نمی کند و می خواهد با بازیکنان جوانی چون سعید حلافی و حمید علی عسگر، پرسپولیس را به اوج برساند. غافل از اینکه بازیکن پرسپولیس باید بازیکن بزرگی باشد چرا که سقف آرزوهای هوادار این تیم بلند است.

حرف آخر اینکه ای کاش در فوتبال ما 10 تیم مثل سپاهان سر از تخم درمی آوردند و آقایی می کردند اما نه به واسطه خوار و خفیف شدن تیم های بزرگ پایتخت. نه به واسطه ضعف مدیریت این تیم های تهرانی. نه به واسطه پی نبردن به جایگاه واقعی این تیم ها. نه به واسطه به سخره گرفتن هوادار قدیمی این تیم ها. نه به واسطه به هیچ حساب نیاورن آنهایی که پرسپولیس، بزرگی خود را مرهون آنهاست.

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محسن علیان - استاد دانشگاه