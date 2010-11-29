  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۷

جواد کاظمیان:

دایی نیاز ندارد من برایش گل ببرم / از پیروزی سپاهان خوشحالم

دایی نیاز ندارد من برایش گل ببرم / از پیروزی سپاهان خوشحالم

هافبک پیشین تیم فوتبال پرسپولیس از پیروزی تیم فوتبال سپاهان مقابل تیم سابقش ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از پیروزی 4 بر یک فوتبال سپاهان مقابل پرسپولیس گفت: من امروز بازیکن سپاهان هستم و از اینکه در این دیدار پیروز شده‌ایم خوشحالم.

وی در مورد اینکه چرا ابتدای مسابقه برای علی دایی گل نبرده است اظهار داشت: دایی نیاز ندارد که من برایش گل ببرم. خبرنگار دیگری پرسید آیا دوستی شما با علی کریمی باعث شد که همانند وی پیش از آغاز مسابقه برای علی دایی گل نبرید که هافبک تیم سپاهان پاسخ داد: این موضوع ربطی به علی کریمی ندارد و تصمیم خودم بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

کد مطلب 1201089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها