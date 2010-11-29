دایی نیاز ندارد من برایش گل ببرم / از پیروزی سپاهان خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از پیروزی 4 بر یک فوتبال سپاهان مقابل پرسپولیس گفت: من امروز بازیکن سپاهان هستم و از اینکه در این دیدار پیروز شده‌ایم خوشحالم.

وی در مورد اینکه چرا ابتدای مسابقه برای علی دایی گل نبرده است اظهار داشت: دایی نیاز ندارد که من برایش گل ببرم. خبرنگار دیگری پرسید آیا دوستی شما با علی کریمی باعث شد که همانند وی پیش از آغاز مسابقه برای علی دایی گل نبرید که هافبک تیم سپاهان پاسخ داد: این موضوع ربطی به علی کریمی ندارد و تصمیم خودم بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.