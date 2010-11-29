رژیم صهیونیستی 130 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کمیته به اصطلاح "سازماندهی شهرداری بیت المقدس" با ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس موافقت کرد.

منابع صهیونیستی ازموافقت با تغییر کاربری منطقه میان شهرک نشین "جیلو" و"بیت صفافا" در جنوب قدس از هتل به واحد مسکونی خبر دادند.

"اسامه القواسمی" سخنگوی فتح ضمن محکوم کردن این اقدام آن را نابود کننده تلاشهای بین المللی برای از سرگیری مذاکرات سازش و ناقض کلیه قوانین بین المللی دانست.

وی افزود: این اقدامات ایجاد دولت مستقل فلسطین و امیدها در این زمینه را از بین می برد و تلاشهای صلح را نابود می کند. مجامع جهانی باید دست از سیاست محکومیت صرف بردارند و اسرائیل را ملزم به تعهد به قوانین بین المللی کنند و در واقع جنایات اسرائیل محک جدی برای نهادهای بین المللی است.