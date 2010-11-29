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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

مرفاوی:

مس متکی به ادینهو نیست

مس متکی به ادینهو نیست

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان گفت: لوسیان ادینهو بازیکن بسیار خوب و تاثیرگذاری است و توانایی آن را نمی توان انکار کرد اما تیم مس کرمان به این بازیکن برزیلی متکی و وابسته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، صمد مرفای بعد از تساوی یک بر یک تیمش در مقابل شاهین بوشهر در کنفرانی بعد از بازی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هیچ نگرانی از بابت نداشتن ادینهو ندارم چرا که بازیکنان خوبی داریم که می توانند جایگزین خوبی برای او باشند.

وی با بیان اینکه ادینهو یک بازیکن است و باید از قابلیتهای و پتاسیلهای یک بازیکن استفاده کافی را ببریم، اظهارداشت: اگر ادینهو برای مس کرمان گلزنی می کند حاصل تلاش دیگر بازیکنان است.

سرمربی مس کرمان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش در این بازی گفت: در این بازی تیمی را به گونه ای چیده بودیم تا بازیکنان شاهین نتوانند بر روی زمین بازی کنند و به بازی هوایی روی بیاورند که در این راه موفق عمل کردیم.

مرفاوی افزود: در این بازی می دانستیم شاهین چندین بازی است که موفق به پیروزی نشده است و با تمامی قوی و هجوم تماشگرانش به ما حمله خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تمام تلاش ما از ابتدای بازی برای 3 امتیاز بود و برای رسیدن به هدف خود برنامه داشتیم.

کد مطلب 1201092

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