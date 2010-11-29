مس متکی به ادینهو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، صمد مرفای بعد از تساوی یک بر یک تیمش در مقابل شاهین بوشهر در کنفرانی بعد از بازی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هیچ نگرانی از بابت نداشتن ادینهو ندارم چرا که بازیکنان خوبی داریم که می توانند جایگزین خوبی برای او باشند.

وی با بیان اینکه ادینهو یک بازیکن است و باید از قابلیتهای و پتاسیلهای یک بازیکن استفاده کافی را ببریم، اظهارداشت: اگر ادینهو برای مس کرمان گلزنی می کند حاصل تلاش دیگر بازیکنان است.

سرمربی مس کرمان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش در این بازی گفت: در این بازی تیمی را به گونه ای چیده بودیم تا بازیکنان شاهین نتوانند بر روی زمین بازی کنند و به بازی هوایی روی بیاورند که در این راه موفق عمل کردیم.

مرفاوی افزود: در این بازی می دانستیم شاهین چندین بازی است که موفق به پیروزی نشده است و با تمامی قوی و هجوم تماشگرانش به ما حمله خواهد کرد.