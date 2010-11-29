چهاردهمین جشنواره قصه گویی لرستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تیمور احمدوند عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره قصه گویی لرستان در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قصه گویی یکی از بهترین راههای ارتباط با کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به برگزاری هر ساله جشنواره قصه گویی، افزود: محور اصلی قصه های این جشنواره فرازهایی از زندگی پیامبر اکرم (ص) و معرفی شخصیت ها و ارزشهای ایرانی اسلامی است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با اشاره به حضور 30 قصه گو در این جشنواره، یادآور شد: در این جشنواره تعداد 28 نفر قصه گو از مربیان کانون و دو قصه گو در بخش آزاد حضور داشتند.

احمدوند خاطر نشان کرد: چهاردهمین جشنواره قصه گویی لرستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در سالن شهید فهمیده به رقابت برگزار شد.

وی با اشاره به ارائه پنج مقاله در این جشنواره، ادامه داد: در این دوره از جشنواره سمیه امیری از مرکز شماره دو کانون خرم آباد، گلشن حسنوند از مرکز شماره یک خرم آباد، مونا اسکندری از مرکز شماره یک بروجرد، نوشین رومی از مرکز شماره 5خرم آباد، آزاده کوگانی از مرکز شماره سه خرم آباد و فاطمه عمادی پور از مرکز شماره دو بروجرد به عنوان برگزیدگان انتخاب شدند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان از استقبال کم نظیر دانش آموزان و اعضای کانوناز این جشنواره خبر داد و یادآور شد: هدایای برگزیدگان این جشنواره در حرکتی ابتکاری توسط دانش آموزان اعطا شد.