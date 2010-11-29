اعتقادی به طلسم ندارم/ به نتیجه نگرفتن عادت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی بعد از تساوی یک بر یک تیمش در مقابل مس کرمان در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهارداشت: به من می گویند گوسفند و مرغ بکش اما ما اعتقادی به این مسائل نداریم.

وی با بیان اینکه حریفایش تکراری شده است، اظهارداشت: علیرغم حملات و خلق موقعیت های فراوان اما متاسفانه به نتیجه نگرفتن عادت کرده ایم.

سرمربی شاهین بوشهر گفت: امروز نیز همانند دیگر بازیها کنترل 90 دقیقه بازی دست ما بود و موقعیتهای فراوانی داشتیم اما دوباره روی غافلگیری گل خوردم و بازی که باید می بردیم را مساوی کردیم.

استیلی با بیان اینکه به عنوان مربی به لحاظ جسمانی و تاکتیکی تیم خوبی آماده کرده ام، گفت: امروز بازیکنانم در ارسال توپ از جناحین و ضربات ایستگاهی بسیار ضعیف عمل کردند و اینها بازیکنانی حرفه ای هستند من به عنوان مربی چکار می توانم کنم و خودم هم نمی توانم وارد زمین شوم و ضربه ایستگاهی بزنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که رفتن شما موجب بهبود وضعیت شاهین نخواهد شد، اظهارداشت: در این زمینه دست مدیران باشگاه را باز گذاشتم و هر تصمیمی که به نفع فوتبال بوشهر و تیم شاهین باشد را می پذیرم.

سرمربی شاهین بوشهر در خصوص مشخص بودن تاکتیک شاهین برای دیگر تیمها گفت: اگر تاکتیک تیم شاهین مشخص بود هیچگاه در هر بازی بیش از 10 موقعیت گلزنی ایجاد نمی کردیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگاری که چرا نظارتی بر بازیکنان شاهین ندارید، گفت: خوابگاهی که در اختیار بازیکنان شاهین است همانند هتل است و اگر بازیکنی می خواهد کاری انجام دهد در هنل نیز می تواند آن را انجام دهد.

استیلی با بیان اینکه به بازیکنانم اعتماد دارم، گفت: هیچگاه این اجازه را به خودم نخواهم داد که درب اتاق بازیکنان را بزنم و ببینم آیا خوابند یا بیدار.