تانكهاي اسراييلي شهر دير البلح را گلوله باران كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، دكتر ابراهيم المصدر رئيس بيمارستان شهداي الاقصي در ديرالبلح اعلام كرد: ماهر محمد خماش 24 ساله به ضرب گلوله نظاميان اسراييلي به شهادت رسيد وحال شش تن ازمجروحان فلسطيني اعزام شده به بيمارستان نيز وخيم است .

منابع امنيتي فلسطيني گفتند : تانكهاي اسراييلي درحالي وارد شهرديرالبلح شدند كه منازل فلسطينيان را به زير آتش سنگين سلاحهاي خودكار ونيمه خودكار خود قرار داده بودند.

با شهادت اين فلسطيني اززمان آغاز تهاجم گسترده نظاميان صهيونيست به نوارغزه يعني از 28 سپتامبرتاكنون 111 فلسطيني شهيد و دهها تن ديگر مجروح شده اند .

رژيم اشغالگر قدس به بهانه متوقف ساختن حملات موشكي از نوارغزه ، اين منطقه را آماج حملات سنگين هوايي و زميني و دريايي خود قرار داده است .

لازم به ذكر است براساس آمار منتشر شده ازابتداي انتفاضه دوم مسجد الاقصي تا كنون ، صهيونيستهاي اشغالگر 3 هزار و 447 شهروند فلسطيني را به شهادت رسانده اند .