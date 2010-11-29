مبلغان باید برای جدا کردن اسلام ناب از مفاهیم خرافی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد زادهوش بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک با تعدادی از مسئولان فرهنگی کشور کنگو ضمن اشاره به اهمیت آموزش آمیزه‌های اسلامی افزود: برای تبلیغ دین می‌باید خود مبلغان نسبت به دین از بصیرت لازم برخوردار باشند. وی افزود: در طول سال‌های گذشته جهان اسلام دچار تفرقه و خرافات شده و جدا کردن اسلام ناب از مفاهیم خرافی یکی از رسالات مهم عالمان دین و مبلغان است.



زادهوش ابراز داشت: در اسلام آمریکایی نقش جهاد کم رنگ شده و ضمن از بین بردن نقش دشمن شناسی سازش با دشمنان از اهمیت خاصی برخوردار شده و دین در چارچوب برخی تکالیف روزانه منحصر شده است.



معاون فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی افزود: امروز شیعیان پرچم داران اسلام ناب در زیر سایه ولایت هستند و شیعیان کنگو نیز در این زمینه فعالیت‌های موفقی را در کشور خود داشته‌اند.



زادهوش ابراز داشت: امروز جامعه اسلامی دچار آفت مخربی به نام وهابیت شده و وهابیون مانند یک غده سرطانی به جان اسلام افتاده‌اند لذا نباید بگذاریم چهره اسلام توسط آنان مخدوش شود.



وی اظهار داشت: البته تمامی اهل سنت از وهابیت نیستند و ما در منابع زیادی از اهل تسنن شاهد ترویج زیارت اولیای دین هستیم.



معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای ترویج مکتب اهلبیت محرم و عاشورا است و در این چارچوب باید روح ظلم ستیزی تشیع را به جهانیان معرفی کنیم.



در دیدار یک روزه 14 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران موسسات فرهنگی کشور کنگو ضمن آشنایی با فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی راه کارهای همکاری تنگاتنگ با این دفتر را بررسی کردند.

