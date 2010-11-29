مسئولان هیئتهای مذهبی باید اصالت عزاداری محرم را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان شوراهای هیئتهای مذهبی شهرستان های استان اظهارداشت: نقش هیئتها در ترویج فرهنگ عاشورا بسیار مهم و تاثیرگذار است و این هیئتها از دیرباز محیطی امن، مقدس و مطمئن برای تربیت نیروهای مذهبی و پرورش جوانان بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین افزود: از خانواده ها انتظار می رود فرزندان خود را تشویق کنند تا در هیئتهای مذهبی بیشتر حضور یابند و از آموزه های دینی برخوردار شوند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: ماه محرم ماه قیام اباعبدالله الحسین(ع) بهترین ماه در تاریخ اسلام است و باید مبلغان و مداحان با تببین فلسفه قیام امام حسین(ع) جوانان و نوجوانان را با نهضت کربلا آشنا کنند.

آیت الله باریک بین خاطرنشان کرد: مسائل عاشورا باید بدون هیچ انحرافی به مردم بازگو شود تا عزاداران و جوانان با واقعیت این قیام حسینی آشنا شوند و به بیراهه نروند.

وی گفت: در این ماه لازم است از هر آنچه که نهضت حسینی را مخدوش می کند و بدعتها و خرافات دوری کرد و مسئولان هیئت ها با دعوت از روحانیون فاضل و عالم باید بتوانند ضمن ارتباط مناسب با مخاطبان جوان موضوعات مهم و ارزشی این ایام را برای عزارداران بدرستی بازگو کنند.