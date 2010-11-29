عامل بیش از 60 درصد تصادفات موتورسیکلت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار اسکندر مومنی عصر دوشنبه در حاشیه سفر به گلستان در گرگان افزود: برای کاهش میزان تلفات رانندگی باید زیرساختهای حمل و نقل در کشور توسعه یابد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود که در دهه های آینده به ازای هر هزار نفر 400 خودرو در کشور وجود دارشته باشد که این امر نیازمند کنترل و مدیریت در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: ابعاد مختلفی در بروز تصادف وجود دارد که خودرو، موقعیت جغرافیایی در این زمینه موثر است.

به گفته سردار مومنی هر روز 64 نفر در کشور براثر تصادفات رانندگی جانشان را از دست می دهند و این امر از جمله مشکلات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بیان داشت: متغییرهای متعددی در بروز تصادف موثر هستند که قوانین و مقرارات، توسعه و ایمنی شبکه معابر، سیستم حمل و نقل، امداد و نجات و نظام درمانی از جمله آن است.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه برخی از شهرها به شهرستان و برخی روستاها به شهر مبدل شد، منابع و امکانات متناسب با توسعه نیست.



50 تقاطع همسطح در گلستان وجود دارد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به زیرساختهای حمل و نقل در گلستان اشاره و اضافه کرد: حدود 50 تقاطع همسطح و بریدگی در سطح جاده های این استان وجود دارد.

سردار مومنی افزود: در هر سه کیلومتر از جاده های استان در حوزه های برون شهری، یک بریدگی و تقاطع همسطح وجود دارد.

گلستان نیازمند دوربرگردانها ایمن است





وی اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر سوم دولت به گلستان، احداث دوربرگردانهای ایمن در این استان است.



وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تصادفات در گلستان، آسفالت و بازسازی جاده های روستایی است.

سردار مومنی بیان داشت: ظرفیت حمل و نقل روستایی استان افزایش یافته است و برای کاهش ترافیک، همکاری همه دستگاههای اجرایی استان نیاز است.

رئیس پلیس راهور کشور افزود: گلستان سال گذشته در کاهش ترافیک جاده ای در سطح کشور رتبه اول را بدست آورد.